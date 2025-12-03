ايرباص تخفّض عمليات تسليم طائرات “ايه320” إثر مشكلة في الجودة

باريس-سانا

أعلنت مجموعة “ايرباص” الأوروبية المصنعة للطائرات، اليوم، أنها خفّضت عمليات تسليم الطائرات من طراز “ايه 320” بسبب مشكلة في جودة ألواح هيكل الطائرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان: إنّ عمليات التسليم ستنخفض بنسبة 3،7 بالمئة، مبينة أنّ نحو 628 من طائراتها من طراز “ايه 320” المستخدمة على نطاق واسع حول العالم قد يتعيّن فحصها للنظر في “مشكلة الجودة” في اللوح المعدني.

وكانت مجموعة “ايرباص” أعلنت يوم الإثنين الماضي عن رصد مشكلة لا يمكن احتواؤها في هيكل طائرات “ايه 320” وذلك بعد أيام فقط على إصدار توجيهات لزبائن الشركة لاتّخاذ “تحرّك احترازي فوري” لاستبدال برنامج التحكم.

وأثار هذا الإعلان مخاوف من إمكانية إيقاف تشغيل مئات الطائرات لفترات طويلة.