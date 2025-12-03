ايرباص تخفّض عمليات تسليم طائرات “ايه320” إثر مشكلة في الجودة

2025 12 03T133A463A37Z 90577847 ايرباص تخفّض عمليات تسليم طائرات "ايه320" إثر مشكلة في الجودة
طائرة "ايه320" - AFP

باريس-سانا

أعلنت مجموعة “ايرباص” الأوروبية المصنعة للطائرات، اليوم، أنها خفّضت عمليات تسليم الطائرات من طراز “ايه 320” بسبب مشكلة في جودة ألواح هيكل الطائرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان: إنّ عمليات التسليم ستنخفض بنسبة 3،7 بالمئة، مبينة أنّ نحو 628 من طائراتها من طراز “ايه 320” المستخدمة على نطاق واسع حول العالم قد يتعيّن فحصها للنظر في “مشكلة الجودة” في اللوح المعدني.

وكانت مجموعة “ايرباص” أعلنت يوم الإثنين الماضي عن رصد مشكلة لا يمكن احتواؤها في هيكل طائرات “ايه 320” وذلك بعد أيام فقط على إصدار توجيهات لزبائن الشركة لاتّخاذ “تحرّك احترازي فوري” لاستبدال برنامج التحكم.

وأثار هذا الإعلان مخاوف من إمكانية إيقاف تشغيل مئات الطائرات لفترات طويلة.

سمندل الأكسولوتل يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي بالمكسيك
ابتكار برنامج ذكاء اصطناعي يتوقّع الإصابة بأكثر من ألف مرض مبكراً
رجل في نيوزيلندا يواجه تهمة السرقة بعد ابتلاع قلادة ثمينة
جمانة الشاعر تستثمر مقطرات الأعشاب الطبيعية بمشروع صغير بالسويداء
دراسة: النوافذ المفتوحة ليلاً… بوابة لمخاطر صحية صامتة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك