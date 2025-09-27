مطارات دولية تعتمد مركبات كهربائية ذاتية القيادة تدريجياً

لندن-سانا

تشهد المطارات الدولية تحولاً متسارعاً نحو اعتماد المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في إطار جهود عالمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعد شركة “أوريغو” البريطانية (Aurrigo) من أبرز الجهات المطورة لهذه التقنيات، حيث بدأت بتجارب ميدانية في مطارات سخيبول بأمستردام، وتشانجي بسنغافورة وسينسيناتي شمال كنتاكي في الولايات المتحدة.

وبين المدير التنفيذي لشركة “أوريغو” ديفيد كين أن هذه التقنية يمكنها العمل من قاعة الأمتعة وصولاً إلى جانب الطائرة لتحميل وتفريغ الحاويات تلقائياً، وأن التحول من المركبات العاملة بالديزل إلى المركبات الكهربائية ذاتية القيادة قد يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 60 بالمئة ويقلل من الحوادث الأرضية التي تُقدر تكلفتها بنحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035 وفقاً لتقديرات رابطة النقل الجوي الدولية (IATA).

وفي تصريح لشبكة CNN قال رئيس الابتكار في مجموعة رويال سخيبول المشرفة على مطار سخيبول الهولندي يان زيكفيلد: “نتجه نحو مطار تعتمد عملياته على المركبات ذاتية القيادة، هذه التقنية ستسهم في عمليات أكثر أماناً ونظافة ومرونة”

وكانت قد أعلنت “أوريغو” عن اتفاقية مع شركة Swissport التي تدير أكثر من 270 مطاراً حول العالم لاختبار مركباتها وأنظمتها مع توقعات ببدء الاستخدام التجاري الفعلي بحلول عام 2026.