ابتكار روسي جديد يفتح آفاقاً لتطوير تقنيات الليزر

موسكو-سانا‏

طوّر باحثون روس من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بالتعاون مع ‏جامعة يريفان الحكومية، جهازاً رقيقاً يعتمد على البلورات السائلة يتيح ‏التحكم باستقطاب الضوء بواسطة مجال كهربائي من دون الحاجة إلى أجزاء ‏ميكانيكية متحركة، في إنجاز من شأنه تعزيز كفاءة تقنيات الليزر والمجاهر ‏والإلكترونيات الضوئية وأنظمة الاتصالات البصرية وتقنيات العرض ‏والمستشعرات.‏

وذكر موقع سبوتنيك أمس الإثنين أن الجهاز، الذي ابتكره يعمل بمثابة ‌‏”مقود كهربائي للضوء”، إذ يغيّر البنية الداخلية لطبقة من البلورات السائلة ‏باستخدام مجال كهربائي، ما يسمح بتدوير استقطاب الضوء مع الحفاظ على ‏شدة الشعاع وتقليل التشوه إلى أدنى حد، الأمر الذي قد يفتح آفاقاً جديدة ‏لتطوير الأنظمة البصرية الحديثة.‏

ويُتوقع أن يسهم هذا الابتكار في تطوير جيل جديد من الأنظمة البصرية ‏الأكثر دقة وكفاءة، مع تقليل تعقيد الأجهزة وزيادة موثوقيتها، بما يعزز ‏استخداماتها في مجالات البحث العلمي والاتصالات والتقنيات الطبية ‏والإلكترونيات الضوئية.‏