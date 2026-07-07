ابتكار روسي جديد يفتح آفاقاً لتطوير تقنيات الليزر

موسكو-سانا
طوّر باحثون روس من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بالتعاون مع جامعة يريفان الحكومية، جهازاً رقيقاً يعتمد على البلورات السائلة يتيح التحكم باستقطاب الضوء بواسطة مجال كهربائي من دون الحاجة إلى أجزاء ميكانيكية متحركة، في إنجاز من شأنه تعزيز كفاءة تقنيات الليزر والمجاهر والإلكترونيات الضوئية وأنظمة الاتصالات البصرية وتقنيات العرض والمستشعرات.
وذكر موقع سبوتنيك أمس الإثنين أن الجهاز، الذي ابتكره يعمل بمثابة ”مقود كهربائي للضوء”، إذ يغيّر البنية الداخلية لطبقة من البلورات السائلة باستخدام مجال كهربائي، ما يسمح بتدوير استقطاب الضوء مع الحفاظ على شدة الشعاع وتقليل التشوه إلى أدنى حد، الأمر الذي قد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة البصرية الحديثة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الابتكار في تطوير جيل جديد من الأنظمة البصرية الأكثر دقة وكفاءة، مع تقليل تعقيد الأجهزة وزيادة موثوقيتها، بما يعزز استخداماتها في مجالات البحث العلمي والاتصالات والتقنيات الطبية والإلكترونيات الضوئية.