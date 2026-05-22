ميزة جديدة تضع «تشات جي بي تي» في قلب العروض التقديمية على «باوربوينت»

واشنطن-سانا

أعلنت شركة OpenAI إتاحة دمج «تشات جي بي تي» داخل برنامج Microsoft PowerPoint، بما يتيح للمستخدمين إنشاء عروض تقديمية جديدة وتعديل الشرائح الحالية وتحديثها باستخدام أوامر مكتوبة بلغة طبيعية.

ووفقاً لما أورده موقع Engadget المتخصص بأخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، فإن الميزة الجديدة تمكّن المستخدم من إعداد عرض تقديمي متكامل انطلاقاً من وصف موجز للاحتياجات، مع إمكانية تزويد «تشات جي بي تي» بملاحظات أو مستندات أو جداول بيانات أو صور كمصادر للمحتوى، ليقوم النظام تلقائياً ببناء هيكل العرض وإعداد مسودته الأولية.

كما يستطيع «تشات جي بي تي» الاستفادة من البيانات المتاحة عبر الخدمات المتصلة مثل «جيميل» و«أوتلوك» و«شير بوينت»، إضافة إلى تحليل محتوى العرض للكشف عن الثغرات المنطقية واقتراح تحسينات وتوقع الأسئلة المحتملة من الجمهور.

ولا تزال الخاصية في مرحلة تجريبية، إلا أنها أصبحت متاحة لمعظم مستخدمي «تشات جي بي تي» حول العالم، بمن فيهم مستخدمو النسخة المجانية والمشتركون في باقة «ChatGPT Business» المخصصة للشركات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتزايد لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، ولا سيما في إعداد العروض الخاصة بالمراجعات الدورية وتحديثات مجالس الإدارة وعروض الخطط والاستراتيجيات المؤسسية.

