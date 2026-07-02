تقنية تحاكي المطر تخفف حرارة الصيف في مجمع سكني صيني

بكين-سانا

طوّرت جهة مختصة في إدارة المرافق والخدمات داخل مجمع سكني بمدينة “يونتشنغ” في مقاطعة “شانشي” الصينية، نظام تبريد متطوراً يحاكي هطول الأمطار فوق أسطح المباني، بهدف الحد من تأثير موجات الحر الصيفية.

ووفقاً لما نقلت شبكة NDTV الإعلامية أمس الأربعاء، يعتمد النظام على فوهات رذاذ عالية الضغط لإنتاج ضباب مائي كثيف يعمل على امتصاص الحرارة بفاعلية أثناء تبخره، ما يسهم في تلطيف الأجواء المحيطة بالمباني.

ويعمل النظام تلقائياً عند وصول درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية خلال فصل الصيف، حيث تسهم دورة رش واحدة تستمر ما بين 5 و8 دقائق في خفض درجة الحرارة عند مستوى سطح الأرض بمقدار يتراوح بين 5 و8 درجات مئوية، مع استمرار تأثير التبريد لعدة ساعات.

وتُغطّى تكاليف تشغيل النظام من خلال رسوم إدارة المجمع الحالية، دون تحميل السكان أي أعباء إضافية، ما يجعله حلاً عملياً ومنخفض التكلفة وسهل التشغيل لتلطيف الأجواء داخل المجمع السكني.