«واتساب» يطلق ميزة مشاركة سجل رسائل المجموعات حتى 100 رسالة

واشنطن-سانا

أعلن تطبيق المراسلة «واتساب» التابع لشركة “ميتا” إطلاق ميزة جديدة تتيح مشاركة سجل رسائل المجموعات، في خطوة تهدف إلى تسهيل انضمام الأعضاء الجدد وتمكينهم من الاطلاع سريعاً على سياق المحادثات السابقة.

وذكر التطبيق في منشور على مدونته الرسمية، أن الميزة تتيح عند إضافة عضو جديد إلى أي مجموعة، خيار إرسال عدد من الرسائل الحديثة يتراوح بين 25 و100 رسالة كحد أقصى، بما يساعده على متابعة النقاشات دون الحاجة إلى إعادة توجيه محتوى سابق أو مشاركة لقطات شاشة.

وأوضحت المدونة أن سجل الرسائل المشترك يظل خاضعاً لتقنية التشفير التام بين الطرفين، أسوة ببقية الرسائل، بما يضمن الخصوصية والأمان للمستخدمين، مع إشعار جميع أعضاء المجموعة عند إرسال السجل وإظهار طوابع زمنية ومعلومات واضحة عن المُرسِل.

وأشارت المدونة إلى أن سجل الرسائل سيظهر بشكل مميز بصرياً عن الرسائل العادية داخل المحادثة، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتنظيم المحتوى داخل المجموعات.

يذكر أن طرح الميزة الجديدة بدأ بشكل تدريجي للمستخدمين حول العالم.