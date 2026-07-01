شركة صينية تنجح في اختبار محرك صاروخي جديد

بكين-سانا

أعلنت شركة “سي ايه إس سبيس” الصينية المتخصصة في مجال الفضاء التجاري نجاح اختبار محرك صاروخي جديد مخصص لتشغيل النسخة القابلة لإعادة الاستخدام من مركبة الإطلاق “كينيتيكا-2″ أو”ليجيان-2”.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن الشركة قولها إن: “الاختبار سجل زمناً لاشتعال المحرك بلغ 620 ثانية، أي ما يقارب 3.5 ضعف مدة الطيران الفعلية المطلوبة، كما استمر اشتعال واحد للمحرك لمدة 400 ثانية، محققاً رقماً قياسياً جديداً ومستقراً لهذا الطراز من المحركات”.

وأكدت الشركة نجاحها في إتمام اختبار تأهيلي طويل الأمد لمحرك “كينكور-2” وهو محرك يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين بقدرة دفع تبلغ 110 أطنان، وصُمم لتشغيل النسخة القابلة لإعادة الاستخدام من مركبة الإطلاق “كينيتيكا-2” أو “ليجيان-2”.

من جهتها، قالت مينغ آي تشن نائبة المدير العام لقسم تصميم المحركات في الشركة: “إن الاختبار الممتد يمثل مرحلة تأهيلية مهمة للتحقق من الأداء المستقر للمحرك، إذ يغطي بشكل كامل ظروف الطيران، ويثبت وجود هامش كاف للعمر التشغيلي”.

وتعد “كينيتيكا-2” أو “ليجيان-2” أول مركبة إطلاق صينية تعتمد تكوين نواة التعزيز المشتركة، وهو تصميم صاروخي تكون فيه المرحلة الأولى والمعززات الجانبية متطابقة من حيث الهيكل والوظائف، ويمكن للمركبة حمل ما يصل إلى 8 أطنان إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر، أو 12 طناً إلى مدار أرضي منخفض على ارتفاع 200 كيلومتر.