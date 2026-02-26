انفصال كبسولة «دراغون» عن محطة الفضاء الدولية تمهيداً لعودتها إلى الأرض

واشنطن-سانا

انفصلت كبسولة «دراغون» التابعة لشركة «سبيس إكس» الأمريكية بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، تمهيداً لعودتها إلى الأرض، بعد مهمة مدارية استمرت نحو ستة أشهر، نقلت خلالها إمدادات، وتجهيزات علمية إلى رواد الفضاء.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عبر موقعها الإلكتروني أن الكبسولة، ضمن مهمة «CRS-33»، نفذت سلسلة من المناورات أسهمت في رفع مدار المحطة، والحفاظ على ارتفاعها، دعماً لاستدامة عملياتها، وسلامة أنظمتها التشغيلية، وكانت قد وصلت إلى المحطة في آب 2025 حاملة نحو 2270 كيلوغراماً من الإمدادات والمعدات البحثية.

وأوضحت الوكالة أن المهمة تضمنت تجارب علمية عدة، منها دراسات حول تأثير بيئة الفضاء في المواد المستخدمة بالمركبات الفضائية، وأخرى بشأن سلوك البلورات السائلة في ظروف انعدام الجاذبية، بما يسهم في تطوير تقنيات فضائية، وإلكترونية متقدمة.

ومن المقرر أن تهبط الكبسولة في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا باستخدام المظلات، ضمن برنامج خدمات إعادة الإمداد التجارية الذي تنفذه «سبيس إكس» لصالح «ناسا».