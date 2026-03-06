ولاية فيكتوريا الأسترالية تسعى لتقنين حق العمل من المنزل

كانبرا-سانا

أعلنت ولاية فيكتوريا في أستراليا عزمها طرح تشريع جديد يمنح الموظفين حقاً قانونياً في العمل من المنزل يومين أسبوعياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وبحسب وكالة رويترز، من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أيلول المقبل، بحيث يتيح لأي موظف قادر على أداء مهامه عن بعد، الاستفادة من هذا الحق بغض النظر عن حجم جهة العمل.

وسيُعرض مشروع القانون على برلمان الولاية في تموز القادم، على أن يُدرج ضمن قانون تكافؤ الفرص، كما سيتضمن آلية لتسوية النزاعات بين الموظفين وأصحاب العمل بشأن تطبيقه.

ومن المقرر منح الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 15 عاملاً مهلة حتى تموز 2027 للامتثال للقانون الجديد.