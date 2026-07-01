دواء تجريبي ألماني يُظهر نتائج واعدة في تخفيف تطور مرض هنتنجتون الوراثي

برلين-سانا

توصل فريق بحثي في جامعة يوليوس ماكسيمليان فورتسبورغ الألمانية إلى دواء تجريبي يُعرف باسم anle138b، أظهر نتائج واعدة في تخفيف أعراض مرض هنتنجتون الوراثي والحد من تطوره في نماذج مخبرية، في تطور علمي قد يفتح آفاقاً جديدة لعلاج هذا المرض العصبي.

وذكر موقع Medical Xpress العلمي اليوم الأربعاء نقلاً عن دراسة نُشرت في مجلة Nature Neuroscience، أن المركب الجديد يعمل على تقليل تراكم البروتينات السامة في الدماغ، وهي السمة الأساسية لمرض هنتنجتون، ما يسهم في حماية الخلايا العصبية وإبطاء التدهور الحركي والمعرفي المرتبط بالمرض.

وبيّنت نتائج الدراسة، التي شملت نماذج من الفئران وخلايا جذعية بشرية مستخلصة من مرضى هنتنجتون، أن العلاج بـ anle138b أسهم في تحسين الأداء الحركي، وتقليل ضمور الدماغ، وإطالة عمر الحيوانات المصابة مقارنة بغير المعالجة.

وأشار الباحثون إلى أن استهداف تجمعات البروتين السامة يمثل نهجاً علاجياً واعداً لإبطاء تطور المرض، وقد يفتح المجال أمام تطوير علاجات لأمراض تنكسية عصبية أخرى.

ومرض هنتنجتون، هو اضطراب عصبي وراثي ناتج عن طفرة في جين HTT تؤدي إلى إنتاج بروتين غير طبيعي يتراكم داخل الخلايا العصبية، متسبباً بتلفها التدريجي في مناطق الدماغ المسؤولة عن الحركة والإدراك، في حين لا يتوفر حتى الآن علاج شافٍ له.