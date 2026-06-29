دراسة: تمارين عالية الكثافة تقلل الدهون وتحافظ على العضلات مع التقدم في العمر

كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) يعد من أكثر أنواع التمارين فعالية لكبار السن، إذ يسهم في خفض نسبة الدهون في الجسم مع الحفاظ على الكتلة العضلية، بما يدعم الصحة البدنية مع التقدم في العمر.

ووفقاً لما أورده موقع ScienceDaily العلمي أمس الأحد، استناداً إلى دراسة أجراها باحثون من جامعتي صن شاين كوست وكوينزلاند الأستراليتين، ونشرت في مجلة Maturitas، تابع الباحثون أكثر من 120 شخصاً بمتوسط عمر 72 عاماً على مدى ستة أشهر، ووجدوا أن المشاركين الذين مارسوا تمارين التدريب المتقطع عالي الكثافة ثلاث مرات أسبوعياً فقدوا الدهون من دون التأثير في الكتلة العضلية الخالية من الدهون.

وأظهرت النتائج أن التمارين متوسطة ومنخفضة الشدة أسهمت أيضاً في تقليل نسبة الدهون، إلا أن التمارين متوسطة الشدة ارتبطت بانخفاض طفيف في الكتلة العضلية.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة غريس روز: “إن جميع مستويات شدة التمارين ساعد على خفض الدهون، إلا أن التدريب المتقطع عالي الكثافة كان الوحيد الذي حافظ على الكتلة العضلية، وهي عنصر أساسي للحفاظ على الصحة والقدرة البدنية لدى كبار السن”.

ورجح الباحثون أن يعود ذلك إلى طبيعة هذا النوع من التمارين، الذي يعتمد على فترات قصيرة ومتكررة من الجهد البدني المرتفع تتخللها فترات للتعافي، ما يوفر محفزات أقوى للحفاظ على الأنسجة العضلية، وقد يسهم في الحد من التغيرات المرتبطة بالشيخوخة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويعتمد التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) على التناوب بين فترات قصيرة من التمارين المكثفة وفترات للتعافي أو ممارسة نشاط منخفض الشدة.