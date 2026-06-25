جلّ علاجي تجريبي يعيد وصل الحبل الشوكي المقطوع ويستعيد الوظائف الحركية

موسكو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن تطور بحثي واعد في مجال إصابات الحبل الشوكي، تمثّل في تطوير جلّ علاجي تجريبي قادر على إعادة وصل النهايات العصبية المقطوعة، ما أسهم في استعادة جزئية للوظائف الحركية لدى نماذج حيوانية، وفتح آفاق جديدة أمام الأبحاث المتعلقة بعلاج الشلل الناتج عن إصابات العمود الفقري.

وبحسب ما أورده موقع Medical Xpress، أمس الأربعاء، واستناداً إلى دراسة نُشرت في مجلة PLOS One العلمية، تمكن فريق بحثي بقيادة مايكل ليبنشتاين-جوموفسكي من معهد سكليفوسوفسكي لطب الطوارئ في روسيا من تطوير هلام طبي يعتمد على مواد مثل بولي إيثيلين غلايكول والكيتوزان، استخدم لإعادة وصل الحبل الشوكي المقطوع لدى خنازير تجريبية.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الوظائف العصبية لدى الحيوانات المعالجة مقارنة بالمجموعة الضابطة، مع بدء استعادة تدريجية للحركة خلال أسابيع من التجربة، فيما أكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال ضمن إطار الدراسات ما قبل السريرية، وتحتاج إلى مزيد من الأبحاث قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

ويُعد هذا الاكتشاف خطوة علمية واعدة قد تسهم مستقبلاً في تطوير علاجات تعيد الوظائف العصبية للمصابين بإصابات النخاع الشوكي، وتخفف من تداعيات الشلل الناتج عنها.