علماء صينيون يطورون سيراميكاً فائق المقاومة للحرارة

بكين-سانا

طوّر علماء صينيون مادة سيراميكية فائقة التحمل للحرارة، تتميز بقوة ميكانيكية عالية ومقاومة كبيرة للكسر، ما يفتح المجال أمام استخدامها في تطبيقات متقدمة، مثل المركبات فرط الصوتية والمفاعلات النووية.

وذكرت مجلة Journal of Advanced Ceramics العلمية، أن فريقاً بحثياً من جامعة هاربين للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد هاربين للتكنولوجيا في الصين، نجح في تطوير مادة قائمة على كربيد الزركونيوم تحمل اسم ZTS-30B، حققت قوة انحناء تبلغ نحو 824 ميغا باسكال، ومقاومة للكسر تصل إلى 7.5 ميغا باسكال/متر، متجاوزة معظم المواد المعروفة ضمن هذه الفئة.

ويعتمد هذا الابتكار على تصميم بنية مجهرية متعددة المقاييس داخل المادة تشمل مستويات ذرية ونانوية ومجهرية، ما يسمح بتعزيز الصلابة، والحد من انتشار الشقوق داخلها، الأمر الذي يزيد من قدرتها على التحمل في الظروف القاسية.

وتعد هذه المواد مهمة لتطبيقات استراتيجية، مثل مكونات المفاعلات النووية المتقدمة، والمركبات والصواريخ فرط الصوتية، حيث يجب أن تتحمل درجات حرارة تتجاوز 2000 درجة مئوية، إضافة إلى إجهادات ميكانيكية مرتفعة، وهو ما يمثل تقدماً مهماً في تقنيات الطيران والطاقة المتقدمة.