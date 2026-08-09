دراسة: ارتفاع هرمون التوتر يؤثر في قدرة الدماغ على تحديد المواقع والاتجاهات

برلين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة الرور في بوخوم بألمانيا، أن ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يفرزه الجسم استجابة للتوتر، يمكن أن يؤثر في قدرة الدماغ على تحديد المواقع والاتجاهات، ويضعف نشاط خلايا عصبية متخصصة تؤدي دوراً أساسياً في الملاحة المكانية.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة PLOS Biology، والتي نقلها موقع ساينس ديلي العلمي أمس السبت، أدى ارتفاع مستويات الكورتيزول إلى تراجع قدرة المشاركين على التنقل داخل بيئة افتراضية، بالتزامن مع اضطراب النشاط المنتظم لما يعرف بـ«خلايا الشبكة»، وهي خلايا عصبية تساعد الدماغ على تحديد الموقع وبناء خريطة داخلية للبيئة المحيطة.

وشملت الدراسة 40 رجلاً من الأصحاء، خضع كل منهم للتجربة في يومين منفصلين، تلقى خلال أحدهما جرعة من الكورتيزول، وفي اليوم الآخر مادة دوائية وهمية، ثم أجرى المشاركون اختباراً للملاحة المكانية داخل بيئة افتراضية بالتزامن مع خضوعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي.

وطلب من المشاركين التنقل في مساحة افتراضية تشبه مرجاً واسعاً والوصول إلى مجموعة من الأشجار، ثم تحديد أقصر طريق للعودة إلى نقطة البداية بعد إزالة الأشجار التي استخدمت كوجهات مؤقتة.

وأجريت الاختبارات في حالتين، الأولى من دون معالم ثابتة يمكن الاستدلال بها، والثانية مع وجود منارة ثابتة استخدمها المشاركون نقطة مرجعية للملاحة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين ارتكبوا أخطاء أكبر في تحديد الاتجاهات والوصول إلى وجهاتهم بعد تناول الكورتيزول مقارنة بالاختبار الذي تلقوا خلاله المادة الوهمية، وذلك بغض النظر عن وجود المعالم المكانية أو تعقيد المسار.

وكشفت صور الرنين المغناطيسي أن الكورتيزول أثر كذلك في نشاط خلايا الشبكة الموجودة في القشرة الشمية الداخلية، وهي منطقة دماغية تؤدي دوراً رئيسياً في تحديد الموقع والملاحة المكانية.

وأوضح الباحثون أن خلايا الشبكة تنشط عادة وفق نمط منتظم يشبه شبكة متكررة أثناء التنقل، ما يساعد الدماغ على تكوين خريطة داخلية للمكان، إلا أن هذا النشاط أصبح أقل وضوحاً لدى المشاركين بعد التعرض للكورتيزول، وكان الاضطراب أكثر وضوحاً عند غياب المعالم الثابتة.

وقد تسهم هذه النتائج في فهم العلاقة بين التوتر وبعض الاضطرابات العصبية، ولا سيما مرض الزهايمر، نظراً لأن القشرة الشمية الداخلية تعد من المناطق التي تتأثر بالمرض في مراحله المبكرة، مع التأكيد على أن النتائج الحالية لا تثبت وجود علاقة علاجية أو سريرية مباشرة.