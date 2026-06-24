باحثون يكتشفون جزيئاً تجريبياً يعيد تنشيط دفاعات الدماغ ضد ألزهايمر

مدريد وبرن-سانا

توصل باحثون من معهد علوم الأعصاب في إسبانيا، بالتعاون مع المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان السويسرية، إلى تحديد جزيء تجريبي جديد قد يسهم في إعادة تنشيط آليات الدفاع الطبيعية في الدماغ ضد مرض ألزهايمر، في خطوة بحثية واعدة تمهد لتطوير استراتيجيات علاجية مبتكرة لمواجهة أحد أكثر الأمراض العصبية انتشاراً.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Cell Death & Disease العلمية المحكمة التابعة لمجموعة Nature مؤخراً، أن المركب التجريبي المعروف باسم OLE قادر على إعادة برمجة الخلايا الدبقية الصغيرة، وهي الخلايا المناعية الرئيسية في الدماغ، بما يعزز وظائفها الوقائية التي تتراجع مع تطور مرض ألزهايمر.

وبيّنت النتائج أن هذا المركب يساعد الخلايا الدبقية على التوجه نحو لويحات بيتا-أميلويد وإحاطتها، الأمر الذي يحد من تأثيرها الضار في الخلايا العصبية المجاورة.

كما أظهرت الدراسة، التي اعتمدت على نماذج حيوانية وتجارب مخبرية، تحسناً في الأداء ضمن اختبارات الذاكرة، إلى جانب تعزيز قدرة الخلايا الدبقية الصغيرة على إزالة الترسبات السامة وتحسين بقاء الخلايا العصبية في بيئات تحاكي المرض.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة، وأن فعالية وأمان هذا النهج العلاجي لدى البشر يتطلبان مزيداً من الدراسات السريرية قبل إمكانية اعتماده.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة في فهم آليات مرض ألزهايمر وتطوير علاجات تستهدف تعزيز دفاعات الدماغ الطبيعية، بما قد يسهم مستقبلاً في الحد من تطور المرض وتحسين جودة حياة المرضى.