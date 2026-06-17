xAI تطلق “Grok Imagine Video 1.5” لتطوير إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تواصل شركة xAI تطوير أدواتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، عبر الكشف عن نموذجها الجديد “Grok Imagine Video 1.5″، الذي يركز على تحسين جودة إنشاء الفيديوهات من الصور مع رفع مستوى السرعة والتحكم الإبداعي للمستخدمين.

وحسب ما أورد موقع “تك كرانش” التقني اليوم الأربعاء، يأتي إطلاق هذا النموذج في ظل منافسة متسارعة بين شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات قادرة على تحويل الصور والنصوص إلى مقاطع فيديو واقعية، مع سعي xAI إلى تقديم أداء أكثر تقدماً من الإصدارات السابقة.

ووفق الشركة، يوفر النموذج الجديد تحسينات ملحوظة في جودة الحركة والفيزياء والصوت، حيث يتم توليد المؤثرات الصوتية والحوار بشكل متزامن مع المشاهد، بما يعزز من واقعية المحتوى النهائي مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما يعمل النموذج على معالجة أحد أبرز التحديات في فيديوهات الذكاء الاصطناعي، والمتمثل في دقة محاكاة الفيزياء، مثل حركة الأجسام والزخم والتوازن، ما يقلل من التشوهات البصرية ويجعل المشاهد أكثر طبيعية.

وفي جانب الأداء، أشارت xAI إلى أن النسخة السريعة من النموذج قادرة على مضاعفة سرعة توليد الفيديوهات تقريباً، إذ يمكن إنتاج مقطع مدته 6 ثوانٍ بدقة 720p خلال نحو 25 ثانية فقط.

كما أعلنت الشركة عن إضافة أدوات جديدة موجهة للمبدعين، تشمل تنظيم المشاريع داخل واجهة الاستخدام وإتاحة تشغيل عدة عمليات توليد في وقت واحد، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل الإبداعي.

ويتوفر نموذج “Grok Imagine Video 1.5” حالياً عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ xAI، إضافة إلى منصتها الرسمية وتطبيقاتها على أنظمة التشغيل المختلفة.