علماء يرصدون نمطاً غير مألوف في الانبعاثات الراديوية الصادرة عن الشمس

واشنطن-سانا

توصل علماء فلك إلى رصد ظاهرة راديوية غير مألوفة في الهالة الشمسية، تتمثل في ظهور أزواج من الانبعاثات الراديوية يفصل بينها تأخير زمني ثابت يقارب أربع ثوانٍ، في نمط يشبه “الصدى” الإشعاعي داخل الغلاف الشمسي.

ووفق ما أورد مجلة Nature Communications في دراسة حديثة أول أمس، اعتمد الباحثون على بيانات مرصد LOFAR الراديوي، حيث تم تسجيل مئات الحالات التي تتبع فيها نبضة راديوية قصيرة إشارة ثانية أضعف، تظهر بعد فترة زمنية ثابتة نسبياً.

وأظهر تحليل أكثر من 600 زوج من هذه الإشارات أن النبضة الثانية لا تنشأ من الموقع نفسه للنبضة الأولى، بل تظهر على مسافة مختلفة داخل الطبقات العليا من الهالة الشمسية، على ارتفاع يقارب نصف قطر شمسي واحد فوق سطح الشمس.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تعيد النظر في النماذج التقليدية لآليات توليد الانبعاثات الراديوية، إذ تشير المعطيات إلى أن تسارع الإلكترونات قد يحدث في مناطق غير متوقعة من الهالة الشمسية.

ووفق الفرضية المطروحة، فإن أحداثاً طاقوية صغيرة في الهالة قد تؤدي إلى تسريع الإلكترونات وتوليد موجات بلازما، بينما يؤدي انتشار الإشعاع عبر بلازما مضطربة إلى اختلاف مساراته، ما يفسر التأخير الزمني بين الإشارتين.

وفي حال تأكيد هذه النتائج، فإن هذه الظاهرة قد تسهم في تطوير فهم أعمق لبنية الهالة الشمسية، وآليات انتقال الطاقة في الطبقات العليا من الغلاف الشمسي.