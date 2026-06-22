دراسة تُظهر أن الجمع بين تمارين القوة والأنشطة الهوائية يوفر أفضل حماية لصحة قلب المرأة

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن ممارسة تمارين القوة إلى جانب التمارين الهوائية مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات والسباحة، تسهم بشكل ملحوظ في تعزيز صحة القلب لدى النساء والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

ووفقاً لما نشره موقع «إفريداي هيلث» أول أمس، فإن الدراسة شملت بيانات أكثر من 100 ألف امرأة، وأظهرت أن اللواتي مارسن تمارين المقاومة بانتظام كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، مقارنة بمن لم يمارسن هذا النوع من التمارين، مع تسجيل أفضل النتائج لدى النساء اللواتي جمعن بين تمارين القوة والنشاطات الهوائية وقللن من فترات الجلوس الطويلة.

وأوضحت النتائج، المستندة إلى تحليل بيانات نحو 117 ألف مشاركة ضمن دراستَي «صحة الممرضات»، أن ممارسة تمارين المقاومة لمدة ساعتين أسبوعياً على الأقل ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الكبرى بنسبة 20 في المئة، في حين سجلت انخفاضات إضافية مع زيادة مدة التمرين.

كما بيّنت الدراسة أن كل ساعة إضافية أسبوعياً من تمارين القوة ارتبطت بانخفاض خطر النوبات القلبية بنسبة 14 في المئة، وانخفاض خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5 في المئة، فيما سجلت النساء الأكثر التزاماً بالنشاط البدني الشامل انخفاضاً في خطر النوبات القلبية بنسبة وصلت إلى 45 في المئة.

وأشار الباحثون إلى أن فوائد تمارين المقاومة تعود إلى دورها في خفض ضغط الدم وتحسين التحكم بالسكر وزيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون وتحسين مستويات الكوليسترول، إضافة إلى تعزيز كفاءة اللياقة القلبية التنفسية.

ولفتت الدراسة إلى أن الجلوس لفترات طويلة قد يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب حتى لدى الأشخاص النشطين بدنياً، ما يؤكد أهمية كسر فترات الجلوس والحفاظ على نشاط منتظم يومي.

وأكد الباحثون أن الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة يمثل الخيار الأكثر فاعلية لصحة القلب، إذ يقدم كل نوع فوائد مختلفة ومتكاملة، ويحقق نتائج أفضل من الاعتماد على نوع واحد فقط.

وأُجريت الدراسة بالاعتماد على بيانات مستخلصة من دراستَي «صحة الممرضات» في الولايات المتحدة، والتي يشرف عليها باحثون من كلية «هارفارد تي إتش تشان» للصحة العامة، إلى جانب عدد من المتخصصين في علم الأوبئة والتغذية والنشاط البدني.