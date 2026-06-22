دراسة: مادة في الدماغ قد تسهم في زيادة القلق والاكتئاب عبر تضخيم الاستجابات للأخطاء

سيئول-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات مادة “الغلوتامات” في الدماغ قد يؤدي إلى زيادة حساسية الإنسان تجاه الأخطاء، ما يسهم في رفع احتمالات الشعور بالقلق والاكتئاب عبر تضخيم الاستجابات العاطفية للإخفاقات اليومية.

وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية “Frontiers in Neuroscience”، ونقلها موقع “PsyPost” المتخصص في تغطية الأخبار العلمية المرتبطة بعلم النفس والعلوم السلوكية أول أمس، أن البحث أُجري بقيادة هيوروم بارك وبومسوك جيونغ من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، باستخدام تقنيات تصوير دماغي متقدمة تعتمد على مطيافية الرنين المغناطيسي، إضافة إلى نماذج تحليل سلوكية لرصد نشاط مناطق مرتبطة بالمزاج واتخاذ القرار.

وبيّنت النتائج أن ارتفاع مستويات الغلوتامات في الفص الجزيري الأمامي يرتبط بزيادة الحساسية تجاه أخطاء التنبؤ وردود الفعل تجاه النتائج غير المتوقعة، ما قد يسهم في تعزيز أعراض القلق والاكتئاب لدى بعض الأفراد.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التأثير لا يعني أن الغلوتامات يسبب الاضطرابات النفسية بشكل مباشر، وإنما يؤثر في آلية معالجة الدماغ للأخطاء والتجارب السلبية، داعية إلى إجراء مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين الكيمياء العصبية والصحة النفسية واستكشاف إمكانات علاجية مستقبلية.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة أمام الأبحاث العلمية لفهم أعمق للعلاقة بين كيمياء الدماغ والصحة النفسية، بما قد يسهم في تطوير أساليب علاجية أكثر دقة للتعامل مع اضطرابات القلق والاكتئاب.