سامسونغ تصدر لأول مرة عينات رقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بدء شحن عينات رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل التالي ذات 12 طبقة إلى عملائها حول العالم، في أول شحنة من نوعها على مستوى الصناعة.

وذكرت وكالة يونهاب اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي بعد ثلاثة أشهر من إطلاق الشركة الإنتاج الضخم لرقائق الجيل السادس في شباط الماضي.

وتدعم الرقاقة الجديدة سرعات نقل بيانات تبلغ 16 جيجابت في الثانية لكل وصلة، بزيادة تتجاوز 20 بالمئة عن الجيل السابق، فضلاً عن عرض نطاق ترددي يصل إلى 3.6 تيرابايت في الثانية لكل حزمة.

وأكد هوانغ سانغ-جون، رئيس قسم تطوير الذاكرة في الشركة، أن سامسونغ “أكملت شحن عينات الجيل التالي دون أي انقطاع، مما يعزز ريادتها التكنولوجية في السوق”.

وأشارت الشركة إلى أن الإنتاج الضخم سيبدأ وفق جداول العملاء، وفي مقدمتهم شركات إنفيديا وغوغل للمعالجات المتقدمة.

يشار إلى أن شركة سامسونغ، أعلنت في الـ 25 من أيار الجاري أنها تصدرت سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما حافظت على صدارتها أيضاً في السوق العالمية بحصة بلغت 22 بالمئة.