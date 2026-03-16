دراسة: صعوبة متزايدة في التمييز بين الأصوات البشرية وتلك المولَّدة بالذكاء الاصطناعي

بكين-سانا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تيانجين، والجامعة الصينية في هونغ كونغ أن معظم الأشخاص يواجهون صعوبة في التمييز بين الأصوات البشرية الحقيقية، وتلك المولَّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى بعد تلقي تدريب مخصص لاكتشافها.

وذكرت الدراسة، وفق ما نقل موقع يورونيوز، أن الباحثين طلبوا من 30 مشاركاً الاستماع إلى تسجيلات صوتية أثناء إخضاعهم لفحوص مسح دماغي، بهدف تحديد ما إذا كانت الأصوات حقيقية أو مولَّدة آلياً، وأظهرت النتائج أن معظم المشاركين لم يتمكنوا من التفريق بين النوعين، بينما أدى التدريب إلى تحسن محدود فقط في قدرتهم على اكتشاف الأصوات المزيفة.

وأشار قائد فريق البحث شيانغ بين تينغ إلى أن التدريب أسهم في جعل استجابات الدماغ للكلام البشري أكثر وضوحاً، ما يدل على أن الجهاز السمعي قد يلتقط فروقاً دقيقة بين الصوتين، حتى وإن لم يتمكن الأشخاص من تحويل هذه الفروق إلى قرار واضح أثناء الاستماع.

وتأتي هذه النتائج بعد دراسة سابقة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن حذرت من أن تقنيات التزييف العميق الصوتية باتت قادرة على إنتاج أصوات يصعب تمييزها عن الأصوات البشرية الحقيقية.