جدل في اليابان بعد منشور ساخر يربط بين تنظيف المدرجات وتوزيع الأعمال المنزلية

طوكيو-سانا

أثار منشور متداول على منصات التواصل الاجتماعي في اليابان نقاشاً اجتماعياً واسعاً، بعد أن ربط بين إشادة بسلوك مشجعي المنتخب الياباني في تنظيف مدرجات كأس العالم وبين واقع مشاركة الرجال في الأعمال المنزلية داخل الأسرة.

وذكرت وكالة فرانس برس “أ ف ب” اليوم الجمعة، أن المنشور جاء في أعقاب انتشار صور لمشجعين يابانيين وهم ينظفون المدرجات عقب المباريات، وهو سلوك حظي بإشادة دولية واسعة، قبل أن يعقبه منشور ساخر اعتبر أن هذه الصورة لا تنعكس بالضرورة على الحياة اليومية داخل المنازل.

وأوضح المنشور الذي حظي بانتشار واسع على منصة “إكس”، أن الرجال اليابانيين يقضون وقتاً محدوداً في الأعمال المنزلية مقارنة بالنساء، مع نشر رسم ساخر يقارن بين مشجع ينظف الملعب وآخر يتجاهل الأعمال المنزلية داخل منزله.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021، تقضي النساء في اليابان وقتاً أطول بنحو خمسة أضعاف ونصف الضعف من الرجال في الأعمال المنزلية غير المدفوعة، وهو فارق يتجاوز ما هو مسجل في عدد من الدول المتقدمة الأخرى.

ورأى بعض المعلقين أن تنظيف المدرجات يعكس قيماً ثقافية مرتبطة بالانضباط والاحترام، بينما اعتبر آخرون أن تعميم هذا السلوك على الحياة المنزلية لا يعكس الواقع بالكامل.

وانقسمت ردود الفعل على المنشور بين مؤيدين لطرح القضية بوصفها نقاشاً اجتماعياً مهماً، وآخرين رأوا أنه يقدم صورة مبالغاً فيها عن طبيعة الأدوار داخل الأسرة اليابانية.