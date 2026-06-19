حلول طبيعية للفيضانات.. إعادة إدخال القنادس إلى غرب لندن بعد قرون من انقراضها

لندن-سانا

شهد أحد أحياء العاصمة البريطانية لندن تجربة بيئية لافتة تمثلت في إعادة توطين القنادس في مناطق غرب المدينة، في خطوة تهدف إلى المساهمة في الحد من مشكلات الفيضانات التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات.

وذكرت شبكة CNN اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة جاءت عبر “مشروع إيلينغ للقندس” (Ealing Beaver Project)، الذي أطلقه نشطاء في مجال الحفاظ على البيئة لإعادة إدخال هذه الكائنات إلى بيئتها الطبيعية بعد انقراضها محلياً قبل نحو 400 عام نتيجة الصيد الجائر.

وأوضحت الشبكة أن عودة القنادس أسهمت في تحسين إدارة المياه داخل المناطق المتضررة، حيث تعمل هذه الحيوانات على بناء السدود الطبيعية التي تساعد في تخفيف تدفق المياه وتقليل مخاطر الفيضانات، ما جعلها جزءاً من حلول بيئية تعتمد على الطبيعة.

ويشير القائمون على المشروع إلى أن وجود القنادس لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد إلى تعزيز التنوع الحيوي وإعادة التوازن الطبيعي للنظم البيئية في المنطقة.

كما أكد خبراء بيئيون أن إعادة توطين الأنواع المنقرضة محلياً، يمكن أن يشكل أداة فعالة في مواجهة التغيرات المناخية ومشكلات إدارة المياه، وخاصة في المناطق الحضرية التي تعاني من ضغط بيئي متزايد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجهات متزايدة في أوروبا لاعتماد حلول طبيعية مستدامة للحد من آثار الفيضانات، بدلاً من الاعتماد الحصري على البنى التحتية التقليدية.