دراسة: مركب غذائي من البروكلي والليوسين قد يحدّ من فقدان الكتلة العضلية لدى كبار السن

بكين-سانا

كشفت دراسة صينية حديثة أن الجمع بين مركبات مشتقة من البروكلي وحمض الليوسين الأميني قد يسهم في إبطاء فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في العمر، ما يفتح آفاقاً جديدة لاستراتيجيات غذائية داعمة لصحة المسنين.

وحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم” اليوم الخميس نقلاً عن مجلة Nutrients العلمية، اعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة خبي الطبية (Hebei Medical University) في الصين على نموذج تجريبي لمرض «ساركوبينيا»، وهو انخفاض الكتلة العضلية والقوة البدنية مع التقدم في السن، حيث جرى خلال ثمانية أسابيع إعطاء فئران التجارب ببتيدات مستخلصة من البروكلي أو الليوسين أو مزيج منهما.

وأظهرت النتائج أن الاستخدام المشترك للمادتين حقق التأثير الأبرز، إذ احتفظت الحيوانات بكتلة عضلية أكبر، وأبدت قوة قبض أفضل، وأداءً أعلى خلال التمارين، إضافة إلى قدرة أكبر على التحمل مقارنة بالمجموعات الأخرى.

كما بين تحليل الأنسجة أن هذا المزيج لم يحد فقط من علامات ضمور العضلات، بل ساهم في تنشيط الجينات المسؤولة عن نمو العضلات وإصلاحها، إلى جانب تقليل الالتهابات والعمليات المرتبطة بتفكك الأنسجة العضلية.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمثل أساساً لتطوير تدخلات غذائية مستقبلية للوقاية من فقدان العضلات المرتبط بالتقدم في السن، وتعزيز القدرة البدنية في مرحلة الشيخوخة.

وتشير دراسات تغذوية إلى أن البروكلي يُعد من الأغذية الغنية بالعناصر المفيدة، إذ يحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين K وفيتامين C، إضافة إلى معادن تساهم في دعم وظائف الجسم المختلفة.