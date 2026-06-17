باحثون ألمان يطورون إجراءً غير جراحي يخفف آلام الركبة المزمنة لمدة تصل إلى عام

برلين-سانا

طوّر باحثون في مستشفى شاريتيه الجامعي بألمانيا إجراءً علاجياً طفيف التوغل يُعرف باسم «انصمام الشريان الركبي»، أظهر فعالية في تخفيف آلام خشونة الركبة وتحسين القدرة الحركية لدى المرضى لمدة قد تصل إلى عام كامل، ما يفتح آفاقاً جديدة لخيار علاجي بديل قبل اللجوء إلى جراحة استبدال المفصل.

وذكر موقع «سينس ديلي» العلمي اليوم الأربعاء، أن التقنية تعتمد على استهداف الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تتشكل حول مفصل الركبة المصاب بالفصال العظمي، والتي تسهم في استمرار الالتهاب والألم.

ويُجرى هذا الإجراء عبر قسطرة دقيقة تُحقن من خلالها كريات مجهرية قابلة للامتصاص، تعمل على إغلاق تلك الأوعية وتقليل الالتهاب، دون الحاجة إلى تدخل جراحي مباشر.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة «راديولوجي» التابعة للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، 194 مريضاً يعانون من آلام مزمنة في الركبة لم تستجب للعلاجات التقليدية، بما في ذلك الأدوية والعلاج الفيزيائي والحقن داخل المفصل.

وأظهرت النتائج تحقيق الإجراء نجاحاً في جميع الحالات، فيما اقتصرت الآثار الجانبية على أعراض طفيفة ومؤقتة لدى نسبة محدودة من المشاركين.

وخلال فترة متابعة امتدت إلى 12 شهراً، سجل المرضى انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الألم، وتحسناً في القدرة على أداء الأنشطة اليومية وممارسة الرياضة، إضافة إلى تحسن عام في جودة الحياة لدى غالبية المشاركين.

كما بيّنت النتائج أن أكثر من 80 بالمئة من المرضى حققوا تحسناً سريرياً اعتبره الباحثون ذا أهمية علاجية واضحة.

وأشار فريق البحث إلى أن هذه النتائج تعزز مكانة «انصمام الشريان الركبي» كخيار علاجي آمن وفعال للمرضى الذين لا تحقق لهم العلاجات المحافظة النتائج المطلوبة، مؤكدين أنه قد يشكل جسراً علاجياً مهماً بين العلاجات التقليدية وجراحة استبدال المفصل.