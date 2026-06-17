أدوبي توسّع قدرات برامجها الإبداعية بتحديثات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

كشفت شركة أدوبي المتخصصة بتطوير البرمجيات الإبداعية والرقمية عن مجموعة من التحديثات الجديدة لبرامجها ضمن حزمة “Creative Cloud”، شملت “فوتوشوب” و”بريمير برو” و”أفتر إفكتس” و”لايت روم”، وذلك في إطار جهودها لتطوير أدوات التصميم والمونتاج وتعزيزها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن التحديثات الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتبسيط عمليات تحرير الصور ومقاطع الفيديو، من خلال إضافة أدوات ذكية جديدة ورفع كفاءة الأداء في مختلف التطبيقات الإبداعية.

وشملت التحديثات إتاحة أداة “Assisted Culling” بشكل كامل في برنامج “لايت روم”، حيث تساعد المستخدمين على فرز الصور واختيار أفضل اللقطات بسرعة أكبر، إضافة إلى ميزة “Face View” التي تتيح تحليل صور الأشخاص من خلال تقييم وضوح التفاصيل وحالة العينين وجودة اللقطة.

كما أصبحت الأداة قادرة على تجميع الصور المتشابهة تلقائياً واقتراح أفضل صورة ضمن كل مجموعة، ما يسهم في تسريع معالجة مجموعات الصور الكبيرة وتحسين سير العمل للمصورين.

وفي برنامج “بريمير برو”، أضافت أدوبي ميزة “Global Audio Mute” التي تتيح كتم جميع الأصوات داخل المشروع بضغطة واحدة، إلى جانب تحسين أدوات تحديد الكائنات ورفع مستوى دقتها وسرعتها أثناء عمليات التحرير.

وحصل برنامج “أفتر إفكتس” بدوره على أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تتبع العناصر وإضافة تأثيرات أكثر دقة، فيما شهد “فوتوشوب” تطويراً لأدوات إزالة الانعكاسات لتعمل بكفاءة أعلى، مع دعم استخدامها حتى دون الاتصال بالإنترنت.

وتأتي هذه التحديثات ضمن توجه أدوبي المتواصل نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدواتها الإبداعية، بما يسهم في تعزيز إنتاج المحتوى الرقمي وتحسين جودة الأعمال الفنية والمرئية.