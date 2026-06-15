بين الطريف والمثير للجدل.. قرار جديد على شاطئ في سردينيا الإيطالية يقيّد استخدام المظلات

روما-سانا

أثارت السلطات المحلية المشرفة على شاطئ «بونتا مولينتيس» في جزيرة سردينيا الإيطالية جدلاً واسعاً بعد قرارها تقييد استخدام المظلات الشمسية على فئات عمرية محددة، في خطوة قالت: إنها تهدف إلى تعزيز السلامة، وتنظيم حركة الزوار.

وذكرت شبكة CNN، أمس الأحد، أن القرار يقضي بمنع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و65 عاماً من نصب المظلات أو أي وسائل أخرى لتوفير الظل، فيما يُسمح فقط للعائلات التي لديها أطفال حتى سن الـ 10 سنوات وللأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق باستخدام مظلة واحدة فقط، وفق ما نقلته عن السلطات المحلية.

كما يشمل القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ضمن موسم السياحة الممتد من الـ 5 من حزيران وحتى أواخر تشرين الأول، فرض رسوم دخول قدرها 10 يورو، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم.

وجاء في نص القرار المنشور على موقع البلدية أنه «يُحظر نصب المظلات أو الأكشاك أو الخيام أو أي وسائل أخرى لتوفير الظل»، في حين بررت السلطات هذه الإجراءات بمخاوف تتعلق بالسلامة وإدارة الازدحام على الشاطئ.

ونقلت CNN عن مسؤولين محليين قولهم: إن القرار جاء بعد حادثة العام الماضي، عندما اضطر عدد من رواد الشاطئ إلى الإجلاء عبر القوارب عقب اندلاع حريق، مشيرين إلى أن كثافة المظلات والاكتظاظ الشديد صعّبا عمليات الإخلاء، وأعاقا الوصول إلى بعض المناطق.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة وساخرة على مواقع التواصل، حيث اعتبره بعض الزوار غير منطقي، بينما دافع آخرون عن ضرورة تنظيم استخدام الشاطئ لتفادي تكرار الحوادث.

وتشهد الشواطئ الإيطالية، وخاصةً في سردينيا، قيوداً تنظيمية متزايدة تهدف إلى الحد من الازدحام وحماية البيئة، في وقت تتباين فيه الآراء بين مؤيدين يرونها إجراءات ضرورية، ومعارضين يعتبرونها تقييداً لحرية الاستجمام على الشواطئ العامة.