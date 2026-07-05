وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير ‏وحرائق في عموم سوريا

محافظات-سانا
توفي شخصان وأصيب 19 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق وقعت في عموم سوريا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن شخصين توفيا وأصيب 16 آخرون جراء 21 حادث سير وقعت في مختلف المحافظات، حيث قامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 62 حريقاً، بينها 13 في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، جرى إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن إصابة 3 مدنيين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت الأضرار الأخرى على الخسائر المادية.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان أصيب 28 شخصاً أول أمس، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.