وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير ‏وحرائق في عموم سوريا

a3 وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير ‏وحرائق في عموم سوريا

محافظات-سانا

توفي شخصان وأصيب 19 آخرون جراء حوادث سير، ‏وحرائق وقعت في عموم سوريا، خلال الساعات الـ ‌‏24 الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

a10 وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير ‏وحرائق في عموم سوريا

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن شخصين توفيا وأصيب 16 آخرون جراء 21 حادث ‏سير وقعت في مختلف المحافظات، حيث قامت ‏الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي ‏لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ ‌‏62 حريقاً، بينها 13 في الحقول والمحاصيل الزراعية، ‏والباقي متفرقات في (المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، ‏جرى إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن إصابة 3 ‏مدنيين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلتهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت الأضرار ‏الأخرى على الخسائر المادية‎.‎

a8 وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير ‏وحرائق في عموم سوريا

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‌‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‌‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‌‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‌‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‌‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‌‏بطرق آمنة‎.‎

وكان أصيب 28 شخصاً أول أمس، جراء ‏وقوع حرائق ‏وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في ‏مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

a9 وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين جراء حوادث سير ‏وحرائق في عموم سوريا
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