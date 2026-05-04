الصين تخطط لتوسيع محطة “تيانغونغ” الفضائية لتصبح الأكبر في مدار الأرض المنخفض

بكين-سانا

تعتزم الصين تنفيذ توسعة كبيرة لمحطتها الفضائية “تيانغونغ”، بما يضاعف حجمها ويحولها إلى أكبر منصة تشغيلية في مدار الأرض المنخفض، وذلك مع اقتراب إنهاء عمل محطة الفضاء الدولية خلال السنوات المقبلة.

ووفق ما نقلته صحيفة South China Morning Post أول أمس، فإن المحطة الصينية التي تتألف حالياً من ثلاث وحدات، ستشهد إضافة ثلاث وحدات جديدة، ليرتفع وزنها الإجمالي إلى نحو 180 طناً، مع تعزيز قدراتها عبر إضافة منافذ إرساء وغرفة معادلة ضغط مخصصة للأنشطة الفضائية ومختبرات علمية متقدمة.

ويأتي هذا التوسع في وقت تخطط فيه وكالة ناسا لإنهاء تشغيل محطة الفضاء الدولية مطلع ثلاثينيات هذا القرن، ما قد يجعل “تيانغونغ” المنصة المدارية الأساسية الوحيدة العاملة في تلك الفترة.

وكانت الصين قد أطلقت محطتها الفضائية عام 2022، حيث استقبلت أولى بعثاتها المأهولة، وتمكن روادها منذ ذلك الحين من تنفيذ مئات التجارب العلمية وعدد من عمليات السير في الفضاء، في إطار برنامج فضائي متصاعد يشهد توسعاً مستمراً في المهام والقدرات.