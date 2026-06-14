تطوير تقنية بصرية مستوحاة من العين البشرية لتعزيز أداء السيارات ذاتية القيادة

واشنطن-سانا

تواجه أنظمة السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المتقدمة تحديات كبيرة في التعامل مع البيئات ذات الإضاءة المتغيرة أو المختلطة، حيث قد تعجز الكاميرات والخوارزميات عن معالجة التباين الحاد بين المناطق شديدة الإضاءة والمعتمة، ما يؤثر على دقة الرؤية واتخاذ القرار.

ووفق ما نقل موقع The Conversation العلمي أول أمس، فإن بحثاً جديداً لعلماء من جامعة ولاية بنسلفانيا، اقترح نهجاً مختلفاً يعتمد على محاكاة آلية عمل العين البشرية بدلاً من الاعتماد حصراً على تحسين الكاميرات أو الخوارزميات، وذلك عبر تطوير مكوّنات استشعارية صغيرة قادرة على تغيير حساسيتها للضوء تبعاً للبيئة المحيطة.

ويعمل الابتكار على تطوير ما يُعرف بـ”الفوتوممريستور”، وهو مكوّن يجمع بين خصائص الاستشعار الضوئي وتخزين المعلومات، ما يسمح له بالتكيف مع مستويات الإضاءة المختلفة بشكل ديناميكي شبيه بآلية عمل العين البشرية.

وأوضح الباحثون أن هذا المكوّن يعتمد على مواد متقدمة، من بينها مادة بوليمرية موصلة وثاني أكسيد التيتانيوم، حيث يسهم التفاعل بينهما في تنظيم استجابة الجهاز للضوء عبر امتصاص أو طرد الماء داخل بنيته، بما يتيح تغييراً سريعاً في الحساسية الضوئية وفق الظروف المحيطة.

وأظهرت الاختبارات المعملية قدرة هذه المكوّنات على رصد التغيرات الضوئية بدقة عالية، مع إمكانية دمجها في مصفوفات استشعار أكبر وربطها بشبكات عصبية، ما يتيح تحسين التعرف على الأنماط البصرية حتى في بيئات الإضاءة المعقدة.

وقد تمهد هذه التقنية، رغم كونها لا تزال في مرحلة البحث، لتطوير جيل جديد من أنظمة الرؤية في السيارات ذاتية القيادة والروبوتات، يتميز بقدرة أعلى على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة وكفاءة تشغيلية أكبر.