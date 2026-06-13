علماء أحياء يعثرون على شعاب مرجانية كبيرة في أعماق الأطلسي

بوينس آيرس-سانا
عثر علماء أحياء خلال رحلة استكشافية في أعماق المحيط الأطلسي قبالة سواحل الأرجنتين، على نظام بيئي ضخم، على عمق يقارب 4000 متر، يضم أكبر شعاب مرجانية معروفة من نوع “باتيليا كانديدا” النادر.
وذكر الموقع الإسباني “إل كونفيدينثيال” المتخصص بالأخبار العلمية، اليوم السبت، أن الرحلة نفذتها سفينة الأبحاث “فالكور” التابعة لمعهد شميدت للمحيطات الأمريكي، باستخدام الروبوت “سوباستيان”، موضحاً أن المرجان ينمو في ظلام دامس دون ضوء الشمس معتمداً على المواد العضوية الساقطة من السطح، ومؤكداً أن قاع البحر لا يزال من أقل المناطق استكشافاً على الأرض.
ويؤكد علماء الأحياء أن المرجان المكتشف الذي يمتد على مساحة تعادل حجم مدينة الفاتيكان، يؤوي تنوعاً بيولوجياً مذهلاً من السرطانات والأخطبوطات والأسماك ونجوم البحر، إلى جانب نبع بارد نشط، وجثة حوت في العمق هي الأولى من نوعها في المياه الأرجنتينية، وقنديل بحر شبح عملاق يزيد طوله على عشرة أمتار، بالإضافة إلى 28 نوعاً يُحتمل أنها جديدة على العلم.
وقال عالم الأحياء سانتياغو هيريرا، من جامعة ليهاي الأمريكية: “هذا أحد أكثر بيئات الأعماق حيويةً رأيتها على الإطلاق”، وأضافت الباحثة ماريا إميليا برافو، من جامعة بوينس آيرس: “لم نتوقع هذا التنوع الهائل، لقد فتحنا نافذة على عالم لا نزال في بداية اكتشافه”.