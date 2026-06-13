علماء أحياء يعثرون على شعاب مرجانية كبيرة في أعماق الأطلسي

بوينس آيرس-سانا‏

عثر علماء أحياء خلال رحلة استكشافية في أعماق المحيط الأطلسي قبالة ‏سواحل الأرجنتين، على نظام بيئي ضخم، على عمق يقارب 4000 متر، ‏يضم أكبر شعاب مرجانية معروفة من نوع “باتيليا كانديدا” النادر.‏

وذكر الموقع الإسباني “إل كونفيدينثيال” المتخصص بالأخبار العلمية، اليوم ‏السبت، أن الرحلة نفذتها سفينة الأبحاث “فالكور” التابعة لمعهد شميدت ‏للمحيطات الأمريكي، باستخدام الروبوت “سوباستيان”، موضحاً أن المرجان ‏ينمو في ظلام دامس دون ضوء الشمس معتمداً على المواد العضوية الساقطة ‏من السطح، ومؤكداً أن قاع البحر لا يزال من أقل المناطق استكشافاً على ‏الأرض.‏

ويؤكد علماء الأحياء أن المرجان المكتشف الذي يمتد على مساحة تعادل ‏حجم مدينة الفاتيكان، يؤوي تنوعاً بيولوجياً مذهلاً من السرطانات ‏والأخطبوطات والأسماك ونجوم البحر، إلى جانب نبع بارد نشط، وجثة حوت ‏في العمق هي الأولى من نوعها في المياه الأرجنتينية، وقنديل بحر شبح ‏عملاق يزيد طوله على عشرة أمتار، بالإضافة إلى 28 نوعاً يُحتمل أنها ‏جديدة على العلم.‏

وقال عالم الأحياء سانتياغو هيريرا، من جامعة ليهاي الأمريكية: “هذا أحد ‏أكثر بيئات الأعماق حيويةً رأيتها على الإطلاق”، وأضافت الباحثة ماريا ‏إميليا برافو، من جامعة بوينس آيرس: “لم نتوقع هذا التنوع الهائل، لقد فتحنا ‏نافذة على عالم لا نزال في بداية اكتشافه”.‏