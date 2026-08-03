نظام ذكاء اصطناعي يحصي أشجار الغابات بدقة عبر المحاكاة

لندن-سانا

طور باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية نظاماً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي والمحاكاة لتدريب الخوارزميات على التعرف إلى الأشجار، وإحصائها باستخدام بيانات الطائرات المسيّرة، ما قد يساعد في تحسين مراقبة الغابات ودراسة تأثيرات التغير المناخي.

وذكر موقع الجامعة الإلكتروني الأسبوع الماضي أن النظام ينشئ غابات افتراضية باستخدام محرك الألعاب Unreal Engine، حيث تحلق طائرات مسيّرة رقمية مزودة بأجهزة ليدار افتراضية لمسح الأشجار وإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يقلل الوقت والجهد اللازمين لجمع البيانات وتصنيفها يدوياً.

ويعتمد النظام على محاكاة بيئات غابية واقعية بدلاً من الاعتماد الكامل على المسوحات الميدانية، إذ كانت عملية تحديد الأشجار وتصنيفها سابقاً تتطلب أسابيع من العمل اليدوي، رغم توفر كميات كبيرة من البيانات التي تجمعها الطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار.

وأظهرت التجارب أن النموذج الجديد تمكن من تحقيق نتائج مماثلة للنماذج المدربة على بيانات حقيقية كاملة، رغم حاجته إلى نسبة قليلة من البيانات الفعلية لا تتجاوز 2 إلى 3 بالمئة من الكمية المستخدمة في الأساليب التقليدية.

وقد يسهم هذا التطور في تعزيز أدوات مراقبة الغابات وتتبع تغيراتها، بما يدعم جهود الحفاظ على النظم البيئية وفهم تأثيرات التغير المناخي.