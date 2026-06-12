شركة طيران تمنح 50 ألف دولار لمصورة فازت بلقب “الأسوأ” في مسابقة تصوير مبتكرة

ريكيافيك-سانا

في خطوة غير تقليدية، أعلنت شركة الطيران “آيسلنداير” عن فوز المصورة الفرنسية بلانش مورتيمارد بلقب “أسوأ مصورة” ضمن مسابقة فريدة من نوعها، أطلقتها الشركة بهدف تسليط الضوء على فكرة أن جمال الطبيعة في آيسلندا كفيل بإنتاج صور لافتة حتى من غير المحترفين، ومنح الفائزة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار إضافة إلى رحلة إلى البلاد.

وبحسب ما نشر موقع petapixel المتخصص في أخبار التصوير أول أمس، فقد شهدت المسابقة إقبالاً واسعاً تجاوز 127 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، حيث خصصت الشركة أكثر من 2000 ساعة لمراجعة الطلبات قبل اختيار الفائزة النهائية بعد مراحل تصفية متعددة.

وتقوم فكرة المسابقة على اختيار مشاركين يصفون أنفسهم بأنهم “غير بارعين في التصوير”، بهدف إبراز جمال آيسلندا الطبيعي بعيداً عن المهارات التقنية العالية، وقد وصفت الشركة الفائزة بأنها تجسد روح المشروع القائم على العفوية والأصالة.

وأكدت “آيسلنداير” أن الهدف من المبادرة هو كسر الصورة النمطية حول الكمال في التصوير، فيما أعربت الفائزة عن سعادتها بالجائزة، معتبرة أن رحلتها ستكون فرصة لتوثيق آيسلندا بطريقتها الخاصة رغم محدودية مهاراتها التقنية.

وتعكس هذه المبادرة توجهاً غير تقليدي لدى شركة “آيسلنداير” في إعادة تعريف مفهوم الإبداع، من خلال الاحتفاء بالعفوية بدلاً من المهارة التقنية، وإبراز جمال الطبيعة كعنصر قادر على تحويل التجربة البصرية إلى محتوى مميز بغض النظر عن مستوى الاحتراف.