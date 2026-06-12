بلوسكاي تطلق ميزة المحادثات الجماعية لتعزيز حضورها في سوق التواصل الاجتماعي

واشنطن-سانا

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي “بلوسكاي” عن إطلاق ميزة المحادثات الجماعية ضمن تطبيقها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المستخدمين وتوسيع إمكانيات بناء المجتمعات داخل المنصة، وذلك في إطار سعيها لمنافسة منصات كبرى في مجال التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير لموقع “تك كرانش” المتخصص في أخبار التكنولوجيا اليوم الجمعة، فقد بدأت الميزة بالظهور في الإصدار 1.124 من التطبيق، حيث تتيح للمستخدمين إنشاء محادثات جماعية تضم حتى 50 شخصاً، مع إمكانية إدارة المشاركين وتحديد صلاحيات الانضمام عبر روابط دعوة قابلة للمشاركة داخل المنصة وخارجها.

وتوفر الميزة الجديدة خيارات متعددة للتحكم في الخصوصية، إذ يمكن للمستخدمين تحديد من يُسمح لهم بالدعوة أو الانضمام إلى المحادثات، مع اعتماد إعداد افتراضي يقتصر على الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم، في حين لا تدعم الميزة حالياً مشاركة الوسائط داخل المجموعات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تنافساً متزايداً لتطوير أدوات المجتمعات الرقمية، بما يعزز تجربة المستخدم ويوسع أشكال التفاعل داخل التطبيقات الحديثة.