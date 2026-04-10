ملحق ذكي جديد يحوّل الهاتف إلى أداة تصوير أكثر احترافية

بكين-سانا

كشفت شركة “Insta360” الصينية المتخصصة في تطوير الكاميرات الذكية، عن ملحق جديد يحمل اسم “Insta360 Snap”، يضيف شاشة لمس مغناطيسية للهواتف الذكية، بهدف تحسين تجربة التصوير واستخدام التطبيقات.

ووفقاً لموقع “GSMArena” العالمي المتخصص في أخبار ومراجعات الهواتف الذكية والتقنيات المحمولة، يأتي الجهاز بشاشة قياس 3.5 بوصات يمكن تثبيتها مغناطيسياً على الهاتف لتعمل كمعاين للكاميرات الخلفية، ما يتيح التقاط صور ومقاطع فيديو بدقة أعلى مع إمكانية رؤية الإطار بشكل مباشر، إضافة إلى عرض محتوى الهاتف بالكامل وتحويله إلى امتداد فعلي للشاشة.

ويتوافر الملحق بنسختين، حيث تتضمن النسخة الأعلى إضاءة LED قابلة للتعديل بثلاثة ألوان وخمسة مستويات سطوع، بما يناسب ظروف الإضاءة المختلفة.

ويعتمد الجهاز على الاتصال عبر منفذ USB-C، مستمداً طاقته من الهاتف، ما يسهم في تقليل زمن الاستجابة إلى نحو 30 ميلي ثانية، مقارنة بالحلول المعتمدة على البلوتوث، كما يدعم دقة عرض تبلغ 480×800 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز.

ويدعم الملحق هواتف آيفون 15 وما بعدها، إلى جانب الأجهزة العاملة بنظام آندرويد المزودة بمنفذ USB-C وتقنية DisplayPort، مع إمكانية التثبيت عبر MagSafe أو Qi2.

ويعكس هذا الابتكار توجهاً متزايداً نحو تعزيز قدرات الهواتف الذكية في مجال التصوير، بما يلبي احتياجات المستخدمين وصناع المحتوى، دون الحاجة إلى معدات احترافية معقدة.