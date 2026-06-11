دراسة علمية: التوتر والأكل ليلاً يربكان توازن ميكروبيوم الأمعاء

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أولية حديثة أن تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل، وخصوصاً عند اقترانه بحالات التوتر، قد يرتبط باضطرابات في توازن بكتيريا الأمعاء ووظائف الجهاز الهضمي، بما يشمل الإمساك أو الإسهال وتراجع تنوع الميكروبيوم المعوي.

ووفقاً لما نقلته شبكة “سي إن إن” أمس الأربعاء، فإن الباحثين اعتمدوا على تحليل بيانات أكثر من 11 ألف مشارك من قاعدة بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إضافة إلى بيانات من مشروع “American Gut Project” المعروف حالياً باسم Microsetta Initiative.

وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 25% من سعراتهم الحرارية اليومية بعد الساعة التاسعة مساءً، كانوا أكثر عرضة بنحو مرتين ونصف للإصابة باضطرابات هضمية عند التعرض للتوتر، فيما لم يظهر الأكل الليلي وحده تأثيراً مباشراً، ما يشير إلى أن التفاعل بين التوتر وتوقيت الوجبات هو العامل الأكثر تأثيراً.

كما رصد الباحثون ارتباط هذا النمط الغذائي بانخفاض تنوع بكتيريا الأمعاء، وهي عامل أساسي في دعم المناعة وتنظيم الهضم والتواصل بين الدماغ والجهاز الهضمي، إلا أن الدراسة بقيت رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة.

وأشار مختصون إلى أن توقيت الطعام قد يؤثر على الإيقاع الحيوي للجسم (الساعة البيولوجية)، ما ينعكس على حركة الأمعاء وإفراز الهرمونات ووظائف المناعة، فيما دعا خبراء إلى ضرورة إجراء دراسات أعمق قبل إصدار توصيات نهائية.

يذكر أنه تم عرض الدراسة في مؤتمر Digestive Disease Week 2026، وأجراها باحثون بقيادة الباحثة Harika Dadigiri من New York Medical College، اعتماداً على بيانات من CDC ومشروع American Gut Project.