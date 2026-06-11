دراسة: إدخال البيض مبكراً في غذاء الرضع يرتبط بانخفاض خطر الحساسية

كانبرا-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن إدخال البيض إلى غذاء الرضع في عمر مبكر قد يرتبط بانخفاض واضح في معدلات الإصابة بحساسية البيض لدى الأطفال، في تطور يعزز التوصيات الصحية الحديثة بشأن تغذية الرضع.

وبحسب ما نشرته شبكة “CNN” أمس الأربعاء، فإن الدراسة التي نُشرت في دورية “JAMA Pediatrics” ونفذها باحثون من جامعة كوينزلاند – أستراليا (University of Queensland)، أظهرت تراجعاً بأكثر من 17 بالمئة في حالات حساسية البيض لدى الأطفال، بعد اعتماد إرشادات جديدة توصي بإدخاله إلى غذاء الرضع في عمر يقارب 6 أشهر، بدلاً من تأخيره كما كان معمولاً به سابقاً.

وأوضحت الدراسة أن التوصيات السابقة كانت تدعو إلى تجنب الأطعمة المسببة للحساسية، مثل البيض، في السنوات الأولى من عمر الطفل، وخاصة لدى من لديهم تاريخ عائلي للحساسية، إلا أن الأدلة العلمية المتراكمة دفعت إلى تغيير هذه الإرشادات تدريجياً.

وبيّنت نتائج البحث، الذي أُجري في أستراليا، أن نسبة إدخال البيض إلى غذاء الرضع بحلول عمر 6 أشهر ارتفعت بشكل ملحوظ بعد تحديث الإرشادات، بالتزامن مع انخفاض ملموس في معدلات الإصابة بحساسية البيض على مستوى الأطفال.

وأشار الباحثون إلى أن التغير في التوصيات الغذائية انعكس بشكل مباشر على سلوك الأهل، ما ساهم في زيادة الالتزام بإدخال الأطعمة المسببة للحساسية في الوقت المناسب، وهو ما ظهر في النتائج السكانية للدراسة.

كما لفتت الدراسة إلى أن إدخال البيض مبكراً قد يساعد الجهاز المناعي على التكيف مع البروتينات الغذائية بطريقة طبيعية، ما يقلل احتمالات تطور الحساسية لاحقاً، وخاصة لدى الأطفال المعرضين لمخاطر أعلى مثل المصابين بالإكزيما.

وتعزز هذه النتائج الفهم العلمي المتزايد لآليات تطور الحساسية الغذائية، وتدعم التوجهات الحديثة التي تنصح بعدم تأخير إدخال الأطعمة المسببة للحساسية، مع ضرورة استشارة الأطباء المختصين لضمان التطبيق الآمن لهذه الإرشادات.