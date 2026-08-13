سبوتيفاي تعتمد شارة جديدة لتمييز الهويات الفنية المنشأة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تعتزم منصة «سبوتيفاي» إطلاق شارة جديدة تحمل اسم «AI Persona» لتعزيز الشفافية، ومساعدة المستخدمين على التمييز بين الفنانين الحقيقيين والشخصيات الفنية التي تنشأ هوياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير نشرته أول أمس أن «سبوتيفاي» ستبدأ اعتباراً من منتصف أيلول المقبل إظهار الشارة على عدد من الملفات التعريفية للفنانين، ولا سيما الحسابات التي تبدو وكأنها تعود إلى أشخاص حقيقيين، في حين تكون هويات أصحابها منشأة بالذكاء الاصطناعي.

وستظهر الشارة في صفحة الفنان وقسم المعلومات الخاص به ونتائج البحث، إضافة إلى جانب أسماء الأغاني ضمن قوائم التشغيل، بما يتيح للمستخدمين معرفة أن الهوية الفنية المعروضة قد لا تعود إلى شخص حقيقي.

وبحسب «سبوتيفاي»، سيتمكن الفنانون من الإفصاح طوعاً عن استخدام هوية فنية منشأة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة «Spotify for Artists»، إلا أن المنصة لن تعتمد على الإفصاح الذاتي وحده، بل ستجري مراجعات للملفات التعريفية، تشمل الأسماء والصور والعناصر المستخدمة في تمثيل هوية الفنان.

وستركز المراجعات في مرحلتها الأولى على الفنانين الذين يستوفون معايير محددة مرتبطة بحجم الجمهور، بهدف الوصول إلى الحسابات الأكثر انتشاراً على المنصة.

وبموجب السياسة الجديدة، لن تُدرج الشخصيات الفنية المصنفة ضمن «AI Persona» تلقائياً في التوصيات التحريرية أو الخوارزمية، وبالتالي لن تظهر موسيقاها ضمن التوصيات الشخصية للمستخدمين، باستثناء حالات مثل متابعة المستخدم للفنان.

وأكدت «سبوتيفاي» أن التصنيف يستهدف هوية الفنان وليس طريقة إنتاج الموسيقا، وبالتالي فإن الفنانين الحقيقيين الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج أعمالهم لن يصنفوا تلقائياً ضمن فئة «AI Persona».

كما ستتيح المنصة للفنانين الاعتراض على تصنيف حساباتهم، على أن تتيح لاحقاً للمستخدمين الإبلاغ عن الحسابات التي يشتبهون في استخدامها هويات فنية منشأة بالذكاء الاصطناعي، لإخضاعها للمراجعة.

وتأتي الخطوة مع تزايد انتشار الموسيقا والمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية في منصات البث الموسيقي، بما يساعد المستمعين على معرفة طبيعة الفنانين والمحتوى الذي يستمعون إليه.