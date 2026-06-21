دراسة تكشف آلية مناعية جديدة تفسر تطور أمراض الأمعاء الالتهابية

كوبنهاغن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية بيولوجية جديدة قد تفسر أحد الجوانب الغامضة في تطور أمراض الأمعاء الالتهابية، بما في ذلك داء كرون والتهاب القولون التقرحي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من عدم وضوح الأسباب الجزيئية المرتبطة ببعض أشكالها الشديدة.

وذكر موقع روسيا اليوم، أمس السبت، أن فريقاً بحثياً دولياً من المملكة المتحدة والدنمارك تمكن من تحديد آلية مناعية توضح العلاقة بين متغيرات جينية محددة، وارتفاع خطر الإصابة بالأشكال الحادة من هذه الأمراض.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت نحو 4900 مريض بأمراض الأمعاء الالتهابية وحوالي ألف متطوع سليم، وجود أجسام مضادة تعادل تأثير بروتين الإنترلوكين-10 (IL-10) لدى نحو 3.5 بالمئة من المرضى، في حين لم تُرصد هذه الأجسام لدى أي من أفراد المجموعة الضابطة.

كما بيّنت البيانات أن هذه الأجسام المضادة ظهرت لدى 2.5 بالمئة من مرضى داء كرون، و4.4 بالمئة من المصابين بالتهاب القولون التقرحي، فيما ارتبطت بعض المتغيرات الجينية بشكل وثيق بوجودها، ما يعزز فهم العلاقة بين العوامل الوراثية والاستجابة المناعية في تطور المرض.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح المجال أمام تطوير أدوات تشخيصية وعلاجية أكثر دقة، تستهدف الآليات المناعية المرتبطة بتطور أمراض الأمعاء الالتهابية، بما يسهم في تحسين إدارة هذه الحالات المزمنة.

يذكر أن الدراسة جاءت نتيجة تعاون بين مراكز متخصصة في أمراض المناعة والجهاز الهضمي، بجامعات أوكسفورد وكامبريدج ونيوكاسل في بريطانيا، إضافةً إلى مركز بحثي في الدنمارك.