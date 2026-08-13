إغلاق 756 ألف حساب لقاصرين على إنستغرام وفيسبوك في أستراليا

سيدني-سانا

أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام اليوم الخميس، أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب يُشتبه بأن أصحابها أستراليون تقل أعمارهم عن 16 عاماً، منذ بدء تطبيق الحظر الأسترالي على حسابات القاصرين.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها: إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك خلال الفترة الممتدة من ما قبل دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في كانون الأول وحتى حزيران الماضيين، مقارنة بـ331 ألف حساب على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك كانت قد أعلنت إزالتها حتى كانون الثاني الماضي.

وأوضحت ميتا أنها تسعى إلى الامتثال للقانون الأسترالي، رغم معارضتها له إلى جانب منصات أخرى، في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية اتخاذ إجراءات قضائية بحق منصات التواصل الاجتماعي، بينها منصات تابعة لـ ميتا، متهمةً إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية للامتثال للقانون.

ولم تنشر منصات أخرى بيانات مماثلة عن مدى امتثالها خلال الفترة ذاتها، إلا أن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص دون سن 16 عاماً واصلوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق الحظر.

ومع سعي دول أخرى إلى فرض قيود عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا منصات التواصل الاجتماعي بتعمد التحايل على الحظر، وأقرت قانوناً يرفع الحد الأقصى لغرامة عدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي نحو 69.75 مليون دولار أميركي، كما يمنح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع للحصول على الوثائق.

وكانت الحكومة الأسترالية أقرت في العاشر من كانون الأول الماضي قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، في إطار مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والمراهقين.