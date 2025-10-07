سبيس إكس تطلق 28 قمراً جديداً من ستارلينك إلى الفضاء

نيويورك-سانا

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس 28 قمراً صناعياً جديداً من طراز ستارلينك إلى الفضاء.

وأفادت المؤسسة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بأن “الصاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا الأمريكية حاملاً الأقمار إلى مدار أرضي منخفض”.

وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بنجاح كما هو مخطط لها بعد نحو 8.5 دقائق، حيث هبط على متن طائرة بدون طيار لشركة سبيس إكس كانت متمركزة في المحيط الأطلسي، ثم واصل صاروخ فالكون 9 سحب أقمار ستارلينك نحو مدار أرضي منخفض “LEO”، ومن المقرر نشرها بعد نحو 64 دقيقة من الإقلاع.

يذكر أن سبيس إكس شركة أمريكية خاصة تعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي، أسسها رجل الأعمال إيلون ماسك في 2002، لتقليل تكاليف النقل الفضائي، وأطلقت العديد من الأقمار الصناعيّة لخدمة الإنترنت “ستارلينك” كما طورت العديد من المركّبات.

