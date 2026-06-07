ابتكار روسي جديد بتقنية الليزر يتيح مراقبة تدفق الدم في الدماغ أثناء العمليات الجراحية

موسكو-سانا

ابتكر باحثون روس جهازاً طبياً جديداً، يعتمد على تقنية الليزر، يتيح للجراحين مراقبة تدفق الدم في الدماغ بشكل فوري ودقيق أثناء العمليات الجراحية، في خطوة تُعد تقدماً مهماً في مجال جراحة الأعصاب.

وذكر موقع “ناوكا مايل” الروسي المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية أمس السبت، أن الابتكار جاء نتيجة تعاون بين باحثين من جامعة سيتشينوف ومركز بوردينكو الوطني لجراحة الأعصاب، حيث حصل الفريق على براءة اختراع للجهاز الجديد الذي يُتوقع أن يسهم في تحسين دقة العمليات الجراحية، وتقليل الحاجة إلى الفحوصات الإضافية أثناء الإجراء الطبي.

ويعتمد الجهاز على تقنية بصرية غير جراحية، تقوم بتوجيه أشعة الليزر إلى أوعية الدماغ، فيما تلتقط كاميرا فائقة الحساسية آلاف الصور في الثانية الواحدة، ليجري لاحقاً تحويل البيانات إلى خريطة ملونة، توضح مناطق تدفق الدم، حيث تظهر المناطق ذات التدفق الجيد باللون الأحمر، وضعف التروية باللون الأزرق، ما يساعد الجراح على اتخاذ القرار بشكل فوري أثناء العملية.

وكانت التجارب الأولية التي أُجريت على نماذج مخبرية وحيوانات أظهرت دقة عالية للجهاز، كما جرى اختباره بنجاح في مركز بوردينكو لجراحة الأعصاب، في حين وافقت اللجنة الأخلاقية على بدء دراسات سريرية على المرضى، تمهيداً لإمكانية إنتاجه واستخدامه بشكل واسع خلال السنوات المقبلة.