فنانة صينية تحوّل 60 كغ من الشوكولاتة إلى مجسم فني يحاكي لوحة تاريخية

بكين-سانا

نجحت فنانة صينية في تحويل نحو 60 كيلوغراماً من الشوكولاتة إلى مجسم فني ثلاثي الأبعاد، يحاكي لوحة “على طول النهر خلال مهرجان تشينغمينغ”، في عمل لافت حصد الكثير من الإعجاب على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “جيمو نيوز” الصينية في تقرير حديث أن العمل الفني الذي أنجزته المدونة الصينية فان سومو يوثق مشهداً مجسماً لمدينة بيانجينغ القديمة، مستنداً إلى اللوحة الشهيرة للفنان تشانغ زيدوان التي تعود إلى عهد سلالة سونغ الشمالية بين عامي 960 و1127، والتي تُعد من أبرز الأعمال في تاريخ الفن الصيني.

ويظهر المجسم، الذي استغرق إنجازه نحو ثلاثة أشهر، تفاصيل دقيقة للغاية، حيث استخدمت فان الشوكولاتة إلى جانب عجينة السكر وورق الأرز لإعادة بناء عناصر المشهد التاريخي، بما في ذلك المنازل والجسور والقوارب والشخصيات البشرية.

ويبلغ طول المجسم النهائي نحو 7 أمتار وعرضه 1.22 متر، ويضم 176 منزلاً و281 شجرة وأكثر من 20 قارباً و816 شخصية بشرية، مع تفاصيل دقيقة تصل إلى نوافذ يقل عرض بعضها عن سنتيمتر واحد.

وأوضحت الفنانة أن تنفيذ بعض العناصر تطلب دقة عالية جداً، وخصوصاً الحبال الرفيعة التي لا يتجاوز سمكها سماكة الشعرة، مشيرةً إلى أنها كانت تستخدم الشوكولاتة المذابة عبر أدوات دقيقة لتشكيل تلك التفاصيل قبل تصلبها.

وبدأت فان مشروعها في منزلها قبل أن تنتقل إلى مساحة أكبر بعد اكتشاف صعوبة تنفيذ العمل ضمن مساحة محدودة، لافتة إلى أن بعض الأجزاء تعرضت للتلف أثناء عملية النقل، ما اضطرها إلى إعادة تنفيذها.

وتحمل فان خلفية دراسية في التجارة الدولية، ولم تتلقَّ أي تدريب أكاديمي في الفنون، إذ اكتسبت مهاراتها من خلال التعلم الذاتي ومقاطع الفيديو على الإنترنت، وقد نفذت سابقاً نماذج فنية لشوكولاتة تجسد معالم معمارية صينية وعالمية ولوحات فنية شهيرة مثل “الموناليزا”.

وحظي العمل بتفاعل واسع على مواقع التواصل، حيث أشاد مستخدمون بالدقة العالية للمجسم، معبرين عن إعجابهم بالإبداع الذي يحول الشوكولاتة إلى عمل فني يحاكي التاريخ.