دراسة علمية ترصد ارتباطاً بين الصداع النصفي وتسارع شيخوخة الدماغ

تايبيه-سانا

توصلت دراسة علمية حديثة إلى وجود مؤشرات على ارتباط الإصابة بالصداع النصفي بتسارع نسبي في شيخوخة الدماغ، وذلك استناداً إلى تحليل صور الرنين المغناطيسي واستخدام تقنيات النمذجة الحاسوبية لتقدير العمر البيولوجي للدماغ لدى المصابين.

وذكرت مجلة Brain Communications التابعة لجامعة أوكسفورد، ونقل عنها موقع Health.comأول أمس أن الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة يانغ مينغ تشياو تونغ الوطنية ومستشفى تايبيه للمحاربين القدامى في تايوان، شملت 110 أشخاص يعانون من الصداع النصفي و70 شخصاً سليماً، حيث استخدم الباحثون نماذج للذكاء الاصطناعي لتحليل صور الرنين المغناطيسي وقياس ما يعرف بـ”فجوة عمر الدماغ”.

وأظهرت النتائج أن العمر البيولوجي للدماغ لدى المصابين بالصداع النصفي يزيد بمتوسط 4.24 سنوات مقارنة بالأشخاص الأصحاء، مع تسجيل فروق أكثر وضوحاً لدى المصابين بالصداع النصفي المزمن، إضافة إلى رصد تغيرات في 66 منطقة دماغية مرتبطة بالوظائف الإدراكية وتنظيم الألم والانفعالات.

وأشار الباحثون إلى أن عوامل عدة، من بينها تكرار نوبات الصداع واضطرابات النوم والتوتر المزمن، قد تسهم في هذه التغيرات، مؤكدين ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لفهم الآليات العصبية المرتبطة بهذه الظاهرة بصورة أدق.

وأكدت الدراسة أهمية مواصلة البحث في طبيعة العلاقة بين الصداع النصفي والتغيرات المرتبطة بعمر الدماغ، وما إذا كانت هذه التبدلات تشكل مؤشراً طويل الأمد على تراجع بعض الوظائف الإدراكية، مشددة على دور التشخيص المبكر والإدارة الفعالة للمرض في الحد من تأثيراته المحتملة على صحة الدماغ وجودة حياة المرضى.

والصداع النصفي (الشقيقة) هو اضطراب عصبي شائع يتميز بنوبات متكررة من الصداع، تكون غالباً في جانب واحد من الرأس، وقد تتراوح شدتها بين المتوسطة والشديدة.