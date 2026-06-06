سمكة تنهي حياة صياد قبالة سواحل الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا‏

لقي صياد يمني مصرعه، أمس السبت، بعد تعرضه لإصابة قاتلة من سمكة حادة ‏الرأس أثناء مزاولة عمله قبالة سواحل محافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر ‏غربي اليمن.‏

ونقلت رويترز عن مصادر محلية قولها: “إن الصياد البالغ من العمر 35 عاماً، ‏وهو من أبناء مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، كان قد أنهى رحلة صيد في ساعات ‏الفجر الأولى ويستعد للعودة بحصيلته إلى الشاطئ، عندما قفزت نحو قارب الصيد ‏سمكة تُعرف محلياً باسم الخرم وأصابته في عنقه”.‏

وأشارت المصادر إلى أن السمكة، التي تتميز بمقدمة مدببة وحادة، تسببت في ‏جروح نافذة وعميقة في عنق الصياد، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد أسفر عن ‏وفاته فور وصوله إلى الشاطئ، وقبل أن تمكن الطواقم الطبية من إسعافه.‏

يذكر أن سمكة “الخرم” تتميز بمقدمة طويلة وحادة تشبه الرمح، ولها قدرة على ‏الاندفاع خارج المياه بسرعة كبيرة تتسبب في إصابات نافذة وخطرة في حالات ‏نادرة.‏

وتأتي هذه الحادثة في وقت يواجه فيه الصيادون اليمنيون ظروفاً معيشية ‏واقتصادية قاسية جراء سنوات الحرب، إلى جانب افتقارهم لوسائل السلامة المهنية ‏ومعدات الإنقاذ الفورية، ما يضاعف من المخاطر الطبيعية المرتبطة بمهنة الصيد ‏في البحر.‏