سمكة تنهي حياة صياد قبالة سواحل الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا
لقي صياد يمني مصرعه، أمس السبت، بعد تعرضه لإصابة قاتلة من سمكة حادة الرأس أثناء مزاولة عمله قبالة سواحل محافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر غربي اليمن.
ونقلت رويترز عن مصادر محلية قولها: “إن الصياد البالغ من العمر 35 عاماً، وهو من أبناء مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، كان قد أنهى رحلة صيد في ساعات الفجر الأولى ويستعد للعودة بحصيلته إلى الشاطئ، عندما قفزت نحو قارب الصيد سمكة تُعرف محلياً باسم الخرم وأصابته في عنقه”.
وأشارت المصادر إلى أن السمكة، التي تتميز بمقدمة مدببة وحادة، تسببت في جروح نافذة وعميقة في عنق الصياد، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد أسفر عن وفاته فور وصوله إلى الشاطئ، وقبل أن تمكن الطواقم الطبية من إسعافه.
يذكر أن سمكة “الخرم” تتميز بمقدمة طويلة وحادة تشبه الرمح، ولها قدرة على الاندفاع خارج المياه بسرعة كبيرة تتسبب في إصابات نافذة وخطرة في حالات نادرة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يواجه فيه الصيادون اليمنيون ظروفاً معيشية واقتصادية قاسية جراء سنوات الحرب، إلى جانب افتقارهم لوسائل السلامة المهنية ومعدات الإنقاذ الفورية، ما يضاعف من المخاطر الطبيعية المرتبطة بمهنة الصيد في البحر.