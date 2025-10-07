“تشات جي بي تي” يقتحم حياتنا اليومية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” عن ميزات جديدة تجعل تشات “جي بي تي”، أكثر قدرة على التفاعل مع التطبيقات اليومية المستخدمة من قبل ملايين الأشخاص حول العالم.

وذكرت وكالة “أ ف ب” أن الشركة، كشفت عن تزويد تشات “جي بي تي” بميزة Apps SDK الجديدة، التي تتيح للتطبيق التواصل مباشرة مع خدمات مثل الموسيقا والبحث عن عقارات وحجز الفنادق والرحلات الجوية وإنشاء الملصقات الرقمية، وغيرها من الاستخدامات العملية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، أمام حشد من المطورين في سان فرانسيسكو: “هذا أفضل وقت في التاريخ للبناء، الانتقال من الفكرة إلى المنتج أصبح أسرع من أي وقت مضى”، كما أكدت الشركة أن تكاليف الاستعلامات عبر “تشات جي بي تي” انخفضت بنسبة 42 بالمئة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، وبنسبة 95بالمئة للنماذج المتطورة.

وتتيح التحديثات الجديدة للمستخدمين وضع إعداداتهم المفضلة، ما يخلق نموذجاً شبه مستقل داخل التطبيق قادر على أداء مهام معقدة، مثل تحليل البيانات، استنتاج عمليات البحث، وحتى بناء برامج محددة لاستخدامها تلقائياً.