دراسة: أحماض أوميغا 3 في زيت السمك قد تحسن مؤشرات السكري من النوع الثاني

برازيليا-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن أحماض أوميغا 3 الموجودة في زيت السمك قد تسهم في تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بالسكري من النوع الثاني، وخصوصاً لدى المرضى غير المصابين بالسمنة، في نتائج قد تفتح المجال لفهم أوسع لآليات تطور المرض.

وذكرت منصة “ScienceDaily” العلمية أمس الخميس، أن باحثين من معهد بوتانتان وجامعة كروزيرو دو سول في البرازيل، بدعم من مؤسسة ساو باولو للأبحاث (FAPESP)، أجروا دراسة نشرت في مجلة “Nutrients” المتخصصة في أبحاث التغذية، ركزت على تأثير مكملات زيت السمك في نماذج حيوانية لمرض السكري من النوع الثاني لدى غير المصابين بالسمنة.

وبيّنت الدراسة أن الفريق البحثي استخدم فئراناً مخبرية لدراسة تأثير أحماض أوميغا 3 على تطور المرض، حيث تلقت الحيوانات جرعات منتظمة من زيت السمك على مدى ثمانية أسابيع، قبل مقارنة المؤشرات الأيضية بينها، وبين مجموعة لم تتلقَّ أي مكملات.

وأظهرت النتائج تحسناً في مقاومة الأنسولين، وانخفاضاً في مستويات سكر الدم، إلى جانب تراجع مؤشرات الالتهاب، وتحسن في بعض مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية لدى المجموعة التي تلقت المكملات.

كما سجلت الدراسة انخفاضاً في مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مقابل تحسن في مستويات الكوليسترول الكلي، ما يشير إلى تأثير إيجابي محتمل لأحماض أوميغا 3 على الصحة الأيضية بشكل عام.

وأرجع الباحثون هذه النتائج إلى دور أحماض أوميغا 3 في الحد من الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، والذي يُعد أحد العوامل المرتبطة بتطور السكري من النوع الثاني ومضاعفاته.

ولفتت الدراسة إلى أن الإصابة بالسكري من النوع الثاني لا ترتبط حصراً بالسمنة، إذ يمكن أن يظهر المرض لدى أشخاص غير مصابين بزيادة الوزن، نتيجة عوامل مناعية والتهابية معقدة.

وأضاف الباحثون: إن زيت السمك قد يؤثر أيضاً في نشاط الجهاز المناعي، عبر تقليل بعض الاستجابات الالتهابية وزيادة الخلايا المنظمة التي تسهم في الحفاظ على توازن المناعة، ما قد ينعكس إيجاباً على حساسية الأنسولين.

ورغم هذه النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن الدراسة أجريت على حيوانات مخبرية، ولا يمكن تعميم نتائجها على البشر دون إجراء تجارب سريرية إضافية، لتحديد الجرعات والفعالية العلاجية بدقة.