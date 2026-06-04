بعد عقدين من التدريب.. خبير كونغ فو صيني يمتلك كفاً بسمك 8 سنتيمترات

بكين-سانا

في قصة تعكس شدة الالتزام في فنون القتال التقليدية، تمكن الصيني تشانغ لونغشيانغ، البالغ من العمر 53 عاماً، من تطوير قدرات بدنية لافتة في يديه بعد أكثر من 20 عاماً من التدريب المتواصل على أسلوب «كف الرمل الحديدي» في الكونغ فو.

ووفقاً لما نقل موقع Oddity Centralالمنوع أول أمس، تعود بداية رحلة تشانغ إلى عام 1998 عندما التقى بأحد أساتذة هذا الأسلوب القتالي التقليدي، ليقرر حينها تكريس حياته لإتقان هذه التقنية المعروفة في مدارس شاولين.

ويعتمد أسلوب «كف الرمل الحديدي» على تدريبات مكثفة تجمع بين تمارين الطاقة الداخلية (تشي كونغ) والضرب المتكرر على مواد خشنة، بهدف تعزيز قوة العظام والأوتار وزيادة قدرة التحمل الجسدي، وهو ما يؤدي تدريجياً إلى تغيّرات جسدية ملحوظة في اليدين.

وخلال سنوات التدريب، التحق تشانغ بأحد أبرز مدربي هذا الفن، حيث أمضى سنوات طويلة في التدريب اليومي الذي كان يتضمن توجيه آلاف الضربات إلى أكياس رملية محشوة بمواد صلبة، مؤكداً أن الاستمرارية كانت العامل الأساسي وراء تطوره البدني.

وأوضح تشانغ أن التدريب كان مؤلماً ومتكرراً، مشيراً إلى أنه كان يوجه نحو 6000 ضربة يومياً، إضافة إلى تعرضه لإصابات متكررة خلال سنوات الممارسة، في ظل غياب أي “أسرار” سوى الانضباط والاستمرار.

كما استخدم خلال تدريباته مستحضرات طبية تقليدية يعتقد أنها تساعد على التئام الإصابات وتحسين القدرة على التحمل، في حين نفى ما يُشاع حول استخدام طرق غير واقعية كما تصورها بعض الأفلام السينمائية.

ومع مرور الوقت، أدت سنوات التدريب إلى زيادة واضحة في سماكة يديه وتصلب الجلد في راحتي اليدين والأصابع، حيث يُقدّر أن يصل سمك راحة يده اليمنى إلى نحو 8 سنتيمترات.

ولا تقتصر قدرات تشانغ على الجانب الجسدي فقط، حيث حقق عدداً من الألقاب في مسابقات الفنون القتالية الوطنية خلال سنوات ماضية.