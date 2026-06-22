دراسة: محتوى الذكاء الاصطناعي منخفض الجودة يهيمن على “تيك توك” والأطفال الأكثر تعرضاً له

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة تحرير الفيديو الأمريكية “Kapwing”، عن تصاعد كبير في انتشار المحتوى منخفض الجودة المُنتج بالذكاء الاصطناعي على منصة “تيك توك”، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل خاص على المستخدمين الجدد، والأطفال الذين يتعرضون لهذا النوع من المقاطع بمعدلات مرتفعة.

وأوضحت الدراسة، وفق ما نقل موقع Digital Trends اليوم الإثنين، أن نحو 60% من مقاطع الفيديو التي تظهر لمستخدم جديد تماماً على “تيك توك” تندرج ضمن ما يُعرف بمحتوى “AI Slop”، وهو مصطلح يُستخدم لوصف المحتوى المُنتج بكثافة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يتميز بانخفاض الجودة، وضعف القيمة المعرفية أو الإبداعية.

وبيّنت الدراسة أن الباحثين أنشؤوا حساباً جديداً على المنصة لرصد تجربة المستخدم الأولية، حيث جرى تحليل أول 500 مقطع فيديو ظهرت في صفحة “For You”، ليتبين أن 294 مقطعاً منها صُنفت كمحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي منخفض الجودة، ما يشير إلى هيمنة هذا النوع من المحتوى على التجربة الأولى للمستخدمين.

وأضافت النتائج: إن هذه الظاهرة تبدو أكثر وضوحاً مقارنة بمنصات أخرى مثل “يوتيوب شورتس”، حيث كان انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أقل بكثير، ما يعزز فرضية أن “تيك توك” يواجه تحدياً متصاعداً في ضبط جودة المحتوى الموجّه للمستخدمين الجدد.

كما لفتت الدراسة إلى أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر عرضة لهذا النوع من المحتوى، إذ أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المقاطع المصنفة ضمن المحتوى الموجه للأطفال كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مقاطع تعتمد على شخصيات كرتونية وأصوات اصطناعية ومحتوى تعليمي قد يتضمن أخطاء واضحة.

وحذرت الدراسة من أن خطورة هذا المحتوى لا تقتصر على الفئة العمرية الصغيرة، بل تمتد إلى مجالات حساسة مثل العلوم والصحة والتاريخ والمحتوى التعليمي، حيث قد يؤدي انتشار معلومات غير دقيقة إلى تضليل المستخدمين.

ويعزو التقرير هذا الانتشار إلى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على إنتاج كميات ضخمة من الفيديوهات خلال وقت قصير، إلى جانب خوارزميات المنصات التي تميل إلى تعزيز المحتوى الأكثر إنتاجًا وتفاعلًا، حتى وإن كانت جودته منخفضة.

وفي المقابل، تشير دراسة حديثة إلى أن “تيك توك” بدأت باتخاذ خطوات للحد من انتشار هذا النوع من المحتوى، عبر أدوات تتيح تقليل ظهوره، إلى جانب مبادرات لرفع الوعي باستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلا أن التقرير يرى أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية أمام التدفق المتزايد للمحتوى الاصطناعي.