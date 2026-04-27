اكتشافات أثرية نادرة في التشيك تسلط الضوء على تنظيم صناعي وتجاري قديم

براغ-سانا

عثر علماء آثار تشيكيون خلال أعمال تنقيب في وادي نهر “هانا” شرق البلاد على مركز صناعي متكامل، إضافة إلى أكثر من ألف قطعة أثرية تعود إلى فترات تمتد من العصر البرونزي المبكر وحتى العصر الروماني.

وذكر موقع “أركيونوز” المتخصص في شؤون الآثار، في تقرير حديث، أن أعمال التنقيب التي نفذها مركز أولوموتس للآثار جاءت قبيل تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة بين مدينتي نيزاميسل وكوزيتين، وأسفرت عن اكتشافات وُصفت بالنادرة، من أبرزها لوحة معايرة رومانية مثقبة كانت تُستخدم في سحب الأسلاك المعدنية، حيث أظهرت آثار الصدأ عليها أنها استُخدمت بشكل متكرر في إنتاج أسلاك الدروع الرومانية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الأداة قد تمثل دليلاً مباشراً على وجود نشاط صناعي متخصص في تصنيع المعدات العسكرية الرومانية داخل المنطقة، ما يدعم فرضية امتداد التقنيات العسكرية الرومانية إلى مناطق خارج حدود الإمبراطورية، وضمن أراضي القبائل الجرمانية آنذاك.

كما كشفت الحفريات عن بقايا أكثر من ألف بناء، إلى جانب مساكن مشيّدة من أغصان متشابكة ومغطاة بالطين، ودبوس برونزي يحمل طابعاً قبرصياً، ما يشير إلى وجود شبكات تبادل تجاري واسعة النطاق في تلك الفترة.

وعُثر أيضاً على حفرة تضم ست جماجم بشرية تعود إلى أواخر العصر البرونزي، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من الدراسات حول الطقوس والممارسات الجنائزية في تلك الحقبة.

ويعزز هذا الاكتشاف أهمية الموقع كمركز صناعي وتجاري قديم، ويوفر معطيات جديدة حول مستوى التنظيم والتطور التقني الذي بلغته المجتمعات في تلك الفترات التاريخية المتعاقبة.